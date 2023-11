Al término del encuentro "copero", David Movilla quiso en un primer momento felicitar al Villarreal por el pase y "por respetarnos" y es que lo cierto es que el equipo castellonense tuvo que emplearse a fondo para eliminar a los rojiblancos. En cuanto a los suyos, el entrenador del Zamora insistió en la actitud de sus pupilos, que honraron el escudo y creyeron en sus opciones de poder eliminar al Villarreal hasta el último momento, a pesar de la diferencia de categoría que hay entre ambos.

Movilla no quiso entrar, no obstante, en valorar la actuación arbitral, al considerar que no le correspondía hacerlo, y dejó claro que "todos somos humanos".

Además, en su intervención, tampoco quiso volver a la polémica de haber tenido menos tiempo de preparar el encuentro de Copa que otros rivales, y solo se quedó con el orgullo que siente por su equipo y el agradecimiento a la gente que los acompañó, con la que cree que cada vez están más conectados.

Respecto a lo que toca, explicó que el reto será "volver a conectar" con lo que tienen por delante, que es el encuentro que tienen el domingo ante el Rayo Cantabria.