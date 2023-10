El Balonmano Zamora Enamora encaja otra derrota humillante en Barcelona

El Balonmano Zamora Enamora sigue sin conseguir su primera victoria y ayer cayó ante un Barça Atletic que afrontaba el coque con solo una victoria en su casillero, en la primera jornada de liga, y que se presentaba, a apriori, como un equipo asequible para los de Fran González. Pero lo cierto es que, tras un inicio dubitativo, los catalanes tardaron muy poco en asumir el mando del partido y, con. un ataque demoledor, barrer de la pista a los zamoranos, que encajaron un tercer marcador muy doloroso consecutivo en apenas diez días.

El BM Zamora Enamora debía ganar si o si al filial azulgrana ayer para tomar aire y ver algo de luz al final del túnel. Y a por ello salieron los castellanos, que con un juego rápido y muy agresivo conseguían sorprender al rival durante los primeros minutos de juego y colocaban el 1-3 en el marcador (minuto 4). Pero la alegría duraba poco. Lo que tardaba el Barça en reajustar su defensa, apretando la salida de balón de los visitantes y saliendo bien al contragolpe para firmar un parcial de 4-1.

No conseguía el BM Zamora Enamora frenar a Cikusa y entre él y Barrufet destrozaban la línea defensiva de los visitantes y le daban la vuelta al marcador para colocar el 7-5 antes de que se cumpliese el minuto 8. No reaccionaban los zamoranos, que veían como el rival se escapaba de cuatro goles, obligando a Fran González a pedir tiempo muerto y a probar con un cambio de defensa para tratar de meterse de nuevo en el partido (minuto 11).

Apretaban los visitantes, que a poco de volver forzaban la primera exclusión en las filas locales, sin embargo, la superioridad de los zamoranos se saldaba con un parcial de 1-1 que desesperaba al técnico visitante. Tampoco la defensa visitante acababa de funcionar y el Barça Atlétic se escapaba hasta el 11-6. Una situación que se agravó todavía mas con la exclusión de Peinado. Y es que el equipo catalán si supo sacar provecho de su superioridad numérica, elevando su ventaja hasta los 6 goles cuando se cumplía el ecuador de la primera mitad (13-7).

Sentenciados al descanso

Los zamoranos se desesperaban, no les salía nada y empezaban a caer en la precipitación y el nerviosismo, lo que evidentemente no jugaba a su favor y daba aún mas alas al equipo catalán. El Barça Atlétic no levantaba el pie del acelerador y conseguía abrir su renta hasta los 8 goles a falta de diez minutos para el descanso (17-9). Pero los de Fran González no se rendían y con dos buenas acciones defensivas se mantenían con vida (18-11). Paraba el partido el técnico local, que veía como los zamoranos se colocaban a "solo" seis goles (18-12), pero dos perdidas de balón y la exclusión de Fernando Ruiz ponían fin a la reacción de los visitantes, que veían como el Barça Atlétic aprovechaba para volver a escaparse y colocar los doce goles de diferencia con los que conseguía irse al descanso, colocando a los zamoranos en una situación mas que complicada de cara a la segunda mitad (24-12).

Aún peor tras el descanso

No iba a rendirse el equipo zamorano, que en la segunda mitad trató por todos los medios de imponer una muralla defensiva para tratar de recortar distancias al contragolpe. Consiguió su objetivo a medias durante los primeros dos minutos, secando el ataque local, aunque no consiguió ver puerta, lo que le impedía acercarse en el electrónico. El Barça Atlétic seguía teniendo la sartén por el mango y la exclusión de Peinado en el minuto 33, mas la de Guillermo García en el 35 le permitieron marcar tres nuevos goles que elevaban su ventaja hasta los 14 (27-13).

La situación era prácticamente insalvable para los zamoranos que no daban señales de ser capaces de remontarla. esas dos exclusiones hicieron mucho daño a Zamora Enamora que, aunque siguió peleando, daba la sensación de hacerlo ya con mucho menos convencimiento ante un rival que seguía poco a poco ampliando distancias (29-14, minuto 39). Parecía que una superioridad numérica podía volver a dar cierta esperanza a los visitantes, pero la defensa azulgrana no le dio tregua a su rival, que a cada minuto que pasaba se desesperaba mas y mas. El partido estaba ya completamente roto a falta de 20 minutos para el final y en el minuto 42 la ventaja local era ya de 15 goles (30-15).

A los de Fran González les quedaban ya pocos recursos y menos fuerzas y de ahí al final del partido lo suyo fue un querer y no poder, tratando al menos de que el marcador no resultase mucho mas abultado ante un Barça Atlétic en el que su técnico aprovechó también para dar minutos a todos y que nunca vio peligrar su triunfo.

Quinto tropiezo liguero consecutivo, segundo con un marcador grave, y el Balonmano Zamora Enamora continuará anclado una semana más a la última posición. Un lugar al que, salvo que logre cambiar de forma urgente su rumbo, parece que podría acostumbrarse. Todo dependerá de cuánto tardarán los pistacho en despertar y cómo lo lograrán