La piloto zamorana del Pont Grup Yamaha, Sara García, afianza su primer puesto en la clasificación femenina y el sexto de la general del Mundial. García tomaba la salida a las 8:18h para recorrer casi 200 kilómetros de etapa cronometrada más 30 de enlac

"Ayer nos decantamos por salir llenos de gasolina para no tener que parar a repostar en ninguno de los dos refuelling opcionales que habíaen la etapa; esto me ha lastrado un poco en los primeros 50 kilómetros, pero luego he comenzado a sentirme mucho más cómoda" comentaba la zamorana, quien ya suma una ventaja de más de 31 minutos sobre la segunda fémina y 1 minuto 23 segundos sobre el séptimo clasificado general en el Mundial

"El terreno ha sido bastante físico aunque se han intercalado zonas rápidas con otras más técnicas, por lo que ha sido bastante llevadero" explicaba García, quien repondrá fuerzas durante la tarde para afrontar la recta final de la prueba que se disputará mañana domingo y contará con 141 kilómetros de especial que se preveen muy técnicos debido a que los coches han realizado este mismo trazado en el día de hoy.