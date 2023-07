Sara García ya es segunda en el Mundial de Bajas

La piloto del Pont Grup Yamaha Sara García, volvió a cosechar el título en la categoría femenina del Mundial de Bajas en la Baja Aragón -como ya informó LA OPINNION EL CORREO DE ZAMORA-, cita preferida de la zamorana a la que no pudo acudir el año pasado debido a su lesión de rodilla.

La competición comenzó el viernes con la etapa prólogo, que determinaba el orden de salida de la primera especial, en la que García tuvo problemas debido a que el polvo le hizo perder la visibilidad en varios de los tramos de los 6 kilómetros, relegándola al puesto 42 de un total de 89 pilotos aunque haciéndose con el primer puesto femenino.

En la primera etapa de 180 kilómetros, celebrada tras la prólogo, la zamorana conseguía un 42º puesto en la general con un tiempo de 2h 50’ 16’’, y seguía defendiendo su liderato en la categoría femenina con una ventaja de 31’ 46.

El sábado se disputaron las dos etapas restantes. A las 6.00 AM salían para la SS3, que recorrería el territorio turolense desde Monreal a Gea sobre 171 kilómetros. "En la SS3 no me sentí cómoda -explicó la ingeniera zamorana-; no conseguía concentrarme ni encontrar mi ritmo". En todo caso, la piloto de Yamaha firmaba un 46º puesto y 1º femenino, con un tiempo de 2h 56’ 51.

La SS2, segunda especial que se disputaba el sábado, se preveía muy exigente a nivel físico, ya que era el mismo recorrido que ya habían realizado el viernes todos los participantes y el sábado coches, buggies y camiones. "Salí con un poco de respeto a la SS2 porque se preveía que el terreno iba a estar muy roto, pero la verdad es que me sentí cómoda desde el primer kilómetro; creo que fue gracias a que ya había encontrado mi hueco y no tuve que adelantar a ningún piloto", explicó la zamorana, que firmó su mejor resultado con 2h 35’ 30 que le daban un 38º de la general y 1º en féminas.

Sara García finalizaba la Baja Aragón 2023 con un tiempo total de 8h 32’ 50 que la llevó a lo más alto del podio de la clasificación femenina, un resultado que la sitúa en el segundo puesto del Campeonato del Mundo de Bajas en féminas y es 39ª en la general. "No pensaba poder llegar a estar en el podium del Mundial ya que mis rivales han corrido cuatro carreras y yo solamente dos. Trataremos de buscar apoyos para poder realizar las máximas carreras posibles para seguir luchando por este podio", declaró la zamorana que luchará por revalidar su título de Campeona del Mundo.