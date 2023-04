El Zamora Enamora no fue capaz de cerrar (68-84), al menos, un resultado que le permita tener opciones en el partido de vuelta frente a un rival que le superó con claridad, sobre todo en el juego interior y dejó patente la calidad que se le presuponía. El equipo de Saulo Hernández se despide, salvo enorme milagro, de un play off que para él ya era un premio y que supone el premio para otra gran temporada.

No fue buena la primera parte del equipo zamorano que no terminó de tomarle lamedida al potente rival que tenía enfrente, muy bien dirigido por Martín y Jofresa, hijo éste del que fuera gran base de la Selección Española. De salida el duelo se planteó desde el perímetro con un espectacular intercambio de triples de un bando a otro del que el conjunto zamorano no salió mal parado y consiguió mantenerse con igualadas a 11, 16 y 22 y un buen rendimiento defensivo bajo los tableros.

Pero con el comienzo del segundo cuarto pareció nublarse la clarividencia que hasta entonces había mostrado los de Saulo Hernández. El Prat sacaba partido a sus rotaciones, mientras Hernández Bris no encontraba la fórmula de frenar la crecida que estaba experimentando su rival pese a que se vio obligado a pedir un tiempo muerto con un preocupante 26-34 en el minuto 14.

Hasta 13 puntos llegaron a distanciarse los catalanes hasta que tres tiros libres de Sigismonti y un triple de Jacob Round parecían frenar la sangría visitante. Pero un triple sobre la bocina llevó el marcador a 34-49, la máxima ventaja de El Prat, al descanso.

Estaba claro que el Zamora Enamora necesitaba reflexionar durante el descanso y buscar la reacción que le permitiera ir vivo al partido de vuelta que se jugará dentro de una semana.

Opong regresó a la cancha con una canasta que replicó Jofresa con un triple. Pero la superioridad catalana bajo los tableros seguía siendo evidente, con un Yates que no podía imponer su ley por falta de centímetros.

No es el zamorano un equipo que arroje la toalla a las primeras de cambio, y la esperanza volvió a aparecer con un triple de Opong (42-54) que provocó un tiempo muerto del entrenador visitante.

Los zamoranos presionaban en toda la cancha, respaldados por los ánimos de una afición que tampoco les falló ayer en un Ángel Nieto casi lleno.

El partido quedó enfocado a expensas de las fuerzas que cada una de las escuadras fueran capaces de conservar en los 15 minutos que restaban. El Prat había pasado unos minutos de falta de concentración pero pareció recuperarla en la recta final del tercer cuarto cuando consiguió mantener ventajas superiores a los 15 puntos.

Saulo Hernández pidió un tiempo muerto para dar oxígeno a un equipo que sufría el calor que registraba ayer el pabellón municipal. El Zamora Enamora ponía todas las ganas y la carne en el asador para intentar que su desventaja no fuera definitiva, pero El Prat no daba ninguna concesión y prácticamente no cometía errores ni dentro de la zona, ni desde el perímetro.

Llegaba así el último cuarto con un marcador de 56-72 más que preocupante porque los zamoranos seguían mostrando una clara inferioridad dentro de la pintura. El partido poco a poco se fue apagando ante la clara superioridad visitante y el enorme desgaste que habían realizado los zamoranos. Pero con 65-82 en el marcador, no se puede regalar un partido a 80 minutos. Opong y Evans intentaban aportar su experiencia y que el reloj corriese no menos posible para alcanza al menos una desventaja que permitiera mantener la esperanza de la remontada en el partido de vuelta.