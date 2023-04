Con la soga al cuello, el Caja Rural Atlético Benavente no va a darse por vencido y peleará por su salvación en Segunda División hasta que le sea matemáticamente imposible alcanzar dicho objetivo. Una meta para la que no depende de sí mismo y que le obliga, en cierta manera, a ganar esta tarde en casa del Burela FS para seguir contando con opciones.

A falta de cuatro jornadas para el desenlace, nueve son los puntos de diferencia que Sala 5 Martorell tiene de ventaja sobre el bloque de Chema Sánchez. Eso sí, los blanquiazules cuentan con el golaverage a su favor, por lo que de no salir victorioso ante Burela FS (y siempre que los catalanes no puntúen), habría oportunidad de seguir batallando. Pero lo cierto es que, dado el margen, todo lo que no sea ganar hoy parece una condena.

Uno de los peores rivales posibles

Por ello, y haciendo gala de ese espíritu benaventano que le ha llevado tan lejos, el Caja Rural Atlético Benavente tratará de firmar toda una proeza hoy: ganar al segundo clasificado, Un equipo que pelea por dar el salto a la élite y que cuenta con una plantilla de auténtico lujo a su disposición.

David Pazos, máximo goleador con 27 tantos, Nando, Pitero, Rikelme, Isma, Lucho o Kaluza son varios de los nombres del plantel gallego que, más allá de sus individualidades, ha demostrado ser un equipo conjuntado y con las ideas claras en pista. Un adversario, bajo la tutela del archiconocido David Rial, que si bien perdió el tren del ascenso directo no bajará hoy los brazos ya que necesita de la victoria para no ver peligrar su posición de cara al "play-off".