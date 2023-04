El Atlético Benavente FS salió goleado de manera escandalosa en feudo del siempre complicado Unión Africa Ceutí y sus opciones de eludir el descenso de categoría son cada vez más pequeñas. El equipo de Chema Sánchez encajó cinco goles en apenas un cuarto de hora, llegó a ir perdiendo 7-0 en el comienzo del a segunda y al final sería vapuleado.

El Atlético Benavente tuvo un inicio de partido bastante complicado pues se encontró con un Unión Africa Ceutí que salió en tromba con una presión sobre pelota muy profunda que le permitió generar en apenas dos minutos de juego hasta tres ocasiones claras para marcar. Sin presencia de los blanquiazules en pista contraria, superado el minuto tres los caballa conseguían abrir la lata. Fue en una jugada en banda para la diagonal de Cristian Rubio, que cede a un Joaki que no se lo piensa dos veces y pese a estar alejado y con una marca enfrente, aunque muy centrado, suelta un disparo seco que se cuela en la red zamorana.

No había duda de que el panorama se ensombrecía de forma temprana, pues jugar a remolque tan pronto y para un conjunto tan necesitado como el benaventano, no era nada esperanzador. Pero así y todo a los cinco minutos el Atlético Benavente tuvo la primera para empatar, producto de una peligrosa falta por manos que Aitor Blanco estrelló en la barrera. Sin embargo no dejó de ser una acción aislada y los africanos prosiguieron con su contundente dominio, a la búsqueda de un segundo gol que pudo llegar en el 7´ tras una falta con amarilla para Charlie. Un minuto más tarde los locales atacaban en superioridad y Anuar combinaba con un Manu Orellana que la colocaba en la escuadra desde cerca y sin oposición.

El segundo dejó grogui a los de Chema Sánchez y segundos más tarde los del entrenador local Tomás de Dios hacían el tercero con una bonita finta de Hugo Alonso ante Imanol para marcar a placer en el mano a mano.

Con todo muy cuesta arriba, la primera intervención del portero local Germán Román se vio en el 11´, y uno más tarde el Ceutí veía la quinta falta. Dos datos positivos para soñar con un cambio de dinámica que en cierto modo se vería, pues a partir de ahí todo se igualó mucho más y los benaventanos merodearon mucho más la portería contraria, pero la suerte no los acompañó y en un primer doble penalti en el 14´ Aitor Blanco se topó con el palo. No solo eso, segundos más tarde Manu Orellana hacía el segundo en su cuenta y colocaba un preocupante 4-0 en el luminoso.

Totalmente descentrado, el equipo de Chema Sánchez sufriría un calvario hasta la llegada del tiempo de descanso, pues no solo un minuto más tarde Pau Racasens hizo el quinto al aprovechar un rechace, sino que bien pudo recibir mayor castigo y además la diosa fortuna también le fue esquiva en un remate a bocajarro de Charlie tras un córner.

En el reinicio el equipo de Tomás de Dios siguió siendo mejor y teniendo mayor pegada, por lo que en el 3´ Hogu Alonso hacía el sexto. Ahora a los de Chema Sánchez no les quedaba otra que protegerse un poco, pero lo cierto es que el sufrimiento no se terminó porque el equipo atacaría entonces con portero jugador y los problemas no tendrían fin. Hasta que por fin en una contra tras contra local, Charlie conseguía anotar el primero blanquiazul (7-1).

Un gol que no tuvo incidencia pues los locales harían otros dos más en apenas un minuto y poco después otros tres más y dos de ellos, uno de su portero, desde su área a puerta vacía. Al final, un sonrojante 12-1.