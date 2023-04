El jugador del Zamora Enamora Raúl Maide calificó ayer como "importantísima" la última victoria del equipo pistacho contra el Antequera: "Desde que estamos en la fase de descenso son importantes todas las victorias tanto dentro de casa como fuera. Somos conscientes que tenemos que puntuar sí o sí. La de la semana pasada es muy importante, pero todas son igual que la de la semana pasada y la siguiente -Alicante- es muy importante también porque son justo los que van por encima de nosotros en la clasificación".

El canterano del BM Zamora detaca el buen momento de forma del equipo ya que "hasta ahora, otros días no han salido las cosas como queríamos. Pero ahora llevamos una muy buena racha desde que estamos en la fase de descenso. Hemos ganado todos los partidos de casa y en el que hemos jugado fuera de casa, hemos conseguido un punto. Ya no es que hiciéramos un buen partido el sábado, sino que llevamos una buena hacha desde que empezamos esta fase".

Raúl Maide opina que "Alicante un gran equipo y la clave para ganar será jugar exactamente igual que jugamos en casa. Creo que sabemos jugar igual de bien que lo hicimos en casa, y ya lo demostramos contra Ciudad Real entonces tenemos que mirar ese partido, ver las cosas positivas que hicimos y desechar las cosas negativas que fueron muchas".

Respecto a los flojos inicios de partido que está realizando el Zamora Enamora, Maide señaló que "no sé si ha habido desconexión, que no calentamos lo suficiente o que venimos de casa fríos, pero sí es cierto que los primeros minutos nos está costando más que luego". " Llevamos una muy buena racha de partidos que yo creo que no habíamos tenido antes porque en la primera fase, sí que los de casa más o menos los ganamos pero fuera solo conseguimos un punto. Ahora sí que llevamos buena racha en casa y buena racha fuera con el partido de Ciudad Real que conseguimos un punto".

Raúl Maide remarcó al Zamora Enamora le afectó el proceso de adaptación de los nuevos fichajes y de los lesionados: " Creo que fue algo que nos afectó a todos. Ya no solo a nivel del equipo de forma deportiva, sino a nivel extradeportivo con la lesión de Jortos porque es un jugador muy importante en el vestuario, y creo que nos afectó a todos".

En esta línea se manifestó también el entrenador Fran González quien reconoce que "la gente va cogiendo ya la sistemática, el grupo está más integrado, Anderson y Claudio ya se van integrando más en el grupo y además llevamos muy poco tiempo juntos los jugadores y yo. Vamos mejorando poquito a poco, sobre todo en la defensa pero en ataque, aún me falta todavía que se vea algo más", concluyó.