Yago Iglesias, entrenador del Zamora CF, fue muy claro al término del partido y destacó que acabó "contento" con el desempeño de su equipo ya que "generó muchas ocasiones de gol" y acabó "sumando tres puntos" que era el objetivo ayer.

"Me quedo con la victoria. Creo que ha sido un partido que hemos vivido muchas veces esta temporada. El equipo entra muy bien y, en la primera media hora generamos ocasiones, pero ellos el primer desajuste te tiran al larguero. Si meten el gol, quizá estaríamos hablando de otro resultado y otro devenir del encuentro", comentó el técnico, añadiendo: "en ese sentido, para nosotros era importante frenar primero la racha de derrotas y, hoy, sumar de tres para quitarnos los fantasmas y los miedos que veníamos arrastrando. Y se ha hecho".

Iglesias afirmó que si bien "analizando el duelo en río, evidentemente encontraremos cosas a mejorar", él se fue "contento". El equipo ha generado, ha estado permanentemente en campo contrario y, aunque hemos encontrado el gol en la ocasión que quizá menos esperábamos y el resultado corto hacía despertar ese miedo de cosas que hemos vivenciado antes, el equipo estuvo bien. En el cómputo general fuimos mejores, y por eso los tres puntos se quedan aquí".

"Vamos a seguir trabajando y centrarnos únicamente en el siguiente partido. Ya no nos vale nada que no sea ganar, así lo planteamos, y tampoco nada que no sea la próxima semana. Más allá de la finalización, hemos generado ocasiones. Si no fuera así, estaría preocupado, pero estoy tranquilo", apuntó Iglesias de cara al futuro inmediato de un Zamora CF al que se ha sumado el joven Luis Rivas, jugador que Iglesias señaló: "lleva tiempo, como otros, entrenando con el equipo. Tiraremos de él siempre que creamos conveniente. Juega el que se lo merece".