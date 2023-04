El Zamora CF mantiene sus opciones de jugar el play off de ascenso tras conseguir una imprescindible victoria frente al Bergantiños que llegó a Zamora en la última posición y pudo salir goleado a poco que los rojiblancos hubieran tenido algo más de acierto en las numerosas ocasiones que crearon a lo largo del partido.

El Zamora CF basó todas sus opciones en la primera media hora en buscar a Charly como referencia en el remate y tanto Chendri como Sancho intentaron enviarle balones que eran anulados por la atenta defensa del Bergantiños que, además, conoce perfectamente al ariete rojiblanco que fue su compañero en la primera parte de la temporada. Hasta que en una falta en la frontal, el balón le caí­a rechazado a Charly que se la colocó junto al palo al portero Canedo que tuvo que realizar una gran intervención para evitar el primer gol del Zamora.

Insistía el delantero gallego con un nuevo disparo desde la media luna, pero el balón se fue pegado al poste.Lo mismo ocurrió poco después (27´) pero esta vez fue Juanan el que peinó el balón que no entró de milagro. Siguió intentándolo el equipo rojiblanco y al borde de la media hora de juego era Chendri el que recibía el balón dentro del área, pero su disparo a bocajarro lo cortó un defensa.

Pero, por muy cauteloso que se mostrase el Bergantiños tenía que tener las suyas y tuvo la primera en un despeje fallido de Ámez que recogió Alberto que se plantó ante el portero Troya y su disparo se estrellaba en el larguero, momento en el que comenzaron a sonar pitos en las gradas del Ruta.

El Zamora no se dio por aludido y volvía a la carga, esta vez con un potente disparo desde la frontal del área de Juanan que rechazó con problemas Santi Canedo. También se sumó al festival atacante Silva, con otro lanzamiento desde lejos que no quiso entrar por muy poco como las dos siguiente de Charly, una a la media vuelta, que no encontró porterí­a, y otra solo ante el portero pero le pegó mal el jugador rojiblanco.

Nada cambió tras el descanso y el Zamora siguió a la carga, primero con un par de internadas de Sancho, por la derecha, y en el córner que propició la segunda, Charly tocó lo justo el balón de cabeza para descolocar al portero y el balón entró en la porterí­a por el segundo palo para establecer el 1-0.

Y el recital ofensivo continuó con otra llegada protagonizada por Viana que le dio el pase de la muerta a Charly, a quién si no, para que rematase a placer, pero Canedo volvía a estar brillante.

Ambos entrenadores comenzaron a realizar cambios en torno al minuto 70. Yago Iglesias decidió sentar a los que habían sido hasta entonces los mejores en el Zamora, Charly y Chendri, y daba entrada a Ander, que pasaba a situarse como delantero centro, y a Dani que ejercercía de enganche. Poco después entraban también Vallejo y Rivas.

Nada había cambiado en la disposición sobre el terreno de juego aunque Rivas pronto comenzó a demostrar sus buenas cualidades como atacante-extremo.

Pero el partido no estaba ganado para el Zamora y a punto estuvo de cambiar todo porque el central Agulló subía a rematar una falta y no marcó de cabeza de verdadero milagro con toda la porterí­a para él.

De todas formas, el Zamora siguió creando ocasiones y también fue increible el fallo de Pana, nada más saltar al campo, en el Área pequeña con el que finalizó el encuentro.

Zamora CF: Troya, Silva, Prada, Ámez, Juanan, Carlos López (Ander 73´), Theo Chendri (Dani 73´), Manu Viana (Luis Rivas 79´), Theo (Vallejo 79´), Sancho (Pana 86´) y Luismi.

Bergantiños: Santi Canedo, Palomares, Sellés (Jule 68´), Tomé, Agulló, Brunet (Seoane 68´), Iván Garrido, Remeseiro, Pedrosa, Uzal y Alberto.

Goles: 1-0 (47´): Charly.

Árbitro: Asier Villanueva (Comité Vasco). Mostró tarjetas amarillas a Uzal y Alberto, del Bergantiños, y a Theo y Rivas, del Zamora.

Incidencias: Partido del grupo 1 de Segunda RFEF disputado en la soleada tarde de ayer en el Estadio Ruta de la Plata que ha mejorado sensiblemente el estado de su terreno de juego.