El ariete del Zamora CF Charly López reconoció este jueves antes de enfrentarse al equipo con el que comenzó la presente temporada, el Bergantiños, que «ahora es cuando más hay que apretar porque ya son todo partidos importantísimos y llevamos cuatro sin ganar. No queda nada y no hay margen de error, así que lo que queda son cinco finales». Pese a ello aseguró el delantero coruñés que «ahora hay que centrarse sólo en el partido del domingo, en volver a ganar y ojalá conseguir los tres puntos». Los dos farolillos rojos que han pasado por el Ruta de la Plata hasta el momento sacaron resultados positivos: «Estos son partidos trampa porque los rivales vienen sin la presión que no tienen ya, y ya les da igual, no se están jugando nada prácticamente porque ya están descendidos. Cuando viene un equipo sin presión, sin miedo, a veces te cuesta más ganarle, pero sabemos que todos los partidos son muy complicados en esta liga, se ven todas las jornadas las sorpresas que hay».

«Cuando cuando vienen resultados que no son buenos en varias jornadas, seguidas, pues todos estamos muy jodidos», añadió el goleador del Zamora que también reconoce que «cuando metes goles todo va bien y parece muy fácil, pero bueno, hay rachas, y cuesta más, parece que es más pequeña la portería. Son cosas del fútbol pues el fútbol son rachas y hay veces que entra todo y ahora está costando más. Hay que trabajar y olvidarse de eso y pensar en hacer un buen partido el domingo». Charly reconoce que «no sé dónde están las claves» de la crisis de resultados: « Nosotros decimos que las derrotas seguidas fue un accidente a excepción del partido contra el Polvorín que ahí sí que nos tuvimos nada bien. Creemos que hicimos las cosas bien en los dos anteriores y no merecimos perder el otro día en Coruxo pero era un campo muy difícil y un buen equipo aunque esté ahí abajo». El jugador gallego asegura que jugar contra su ex equipo «siempre es especial y más cuando he estado allí varias temporadas.Pero tenemos que centrarnos en nosotros en hacer las cosas bien».