Pana, el delantero del Zamora CF desaparecido por "decisión técnica"

El Zamora CF llega a este tramo decisivo de la Liga sin tener asegurada su presencia en la fase de ascenso (séptimos, a dos puntos del play-off) consciente de que debe hacer valer todas sus armas en los próximos cinco encuentros, citas en las que cualquier tropiezo puede ser letal.

Lo cierto es que llama la atención que una de esas armas que, en teoría, tiene la plantilla rojiblanca esté guardada en la recámara por lo que parece ser decisión técnica, y es una realidad que el delantero Pana lleva dos semanas consecutivas fuera de la convocatoria y en los últimos seis encuentros ha disputado solo 29 minutos, teniendo en cuanto además que el equipo tampoco está sobrado de gol.

Las palabras del entrenador

Sobre esta situación y el hecho de que en el último partido se apostara por incluir en la lista al canterano Luis Rivas por delante de Pana, Yago Iglesias explicaba que "no es que no cuente". "Lo vengo diciendo desde las semanas anteriores. Tenemos gente entrenando, aparte de los del primer equipo, y últimamente con las bajas estamos tirando mucho del filial. Luis Rivas es una apuesta de futuro del club, tiene nivel, y así lo ha demostrado. Esto va de competencia, y nosotros nos estamos jugando todo. Nosotros queremos acabar el año consiguiendo los máximos puntos posibles para mirar hacia arriba y necesitamos de jugadores que estén a un buen nivel y que nosotros creamos, dentro de los planes de partido, que se vayan a adaptar mejor", indicó al respecto el entrenador quien, más que hablar de Pana, se limitó a alabar al joven canterano. "El chaval demostró lo que tiene y lo que es capaz de hacer. Es un jugador que está entrenando con el primer equipo, como otros, y yo tengo que contar con todos, tanto los que tienen ficha con el primer equipo, como del filial, siempre que creamos que son los idóneos y tienen capacidad para ayudar al equipo", añadió el técnico.

Cuatro goles en 699 minutos

Más allá de estas explicaciones, los números del delantero, que ha anotado 4 goles en Liga en 699 minutos jugados, dejan claro que el futbolista de Ubrique está en horas bajas. El jugador llegó a Zamora el pasado verano procedente del Langreo. Comenzó el curso pugnando el puesto con Altube (que salió de la entidad en el mercado de invierno) y desde enero lo hace con Charly López, titular indiscutible desde su llegada. En estos meses como rojiblanco ha gozado de cinco titularidades en 29 jornadas ante Laredo, tanto en la ida como en la vuelta, Marino, Palencia Cristo Atlético y Valladolid Promesas, pero lo que más sorprende es que ha estado fuera de convocatoria, por decisión técnica en cuatro ocasiones (otras dos fue por estar sancionado), tres de ellas en el último tramo de campeonato.

De hecho, la "desaparición" de Pana se hace más evidente desde mediados de febrero. Tras cumplir sanción en la jornada 21, el delantero regresaba ante Compostela (1-1), rival frente al que solo tuvo 8 minutos en los que salió como revulsivo cuando se estaba con 9 efectivos en el campo, y una semana después el tiempo en el campo subió a 20 minutos ante el Burgos Promesas (2-2) cuando se apostó por meter toda la pólvora posible en busca de un triunfo que nunca llegó. A partir de ahí fue convocado pero no jugó ante Ourense, y no entró en lista frente a su exequipo, la UP Langreo.

Los siguientes dos encuentros sí tuvo presencia, 23 minutos ante Vetusta y 6 frente a Guijuelo, para llegar a estos dos últimos choques en los que ha seguido desde la grada la actuación de sus compañeros despertando, al menos, la curiosidad sobre qué está pasando.

Por ahora, el futbolista no ha querido pronunciarse al respecto, y desde el banquillo se limitan a la explicación de la "decisión técnica".