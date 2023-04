Tras tres derrotas consecutivas y los resultados de rivales directos, el Zamora CF solo tiene una opción esta tarde (18.00 horas) ante el Coruxo y es la de sumar una victoria que permita poner punto y final a una dolorosa racha de malos resultados que ha dejado muy tocado al equipo de la capital del Duero y mantener el pulso con el play-off. Tanto es así que la semana, o al menos buena parte de ella, ha estado centrada en recuperar anímicamente a jugadores, muy afectados tras lo sucedido ante el filial lucense (1-2), tal y como explicó el entrenador del Zamora CF quien daba unas pinceladas sobre cómo han transcurrido los últimos días. "A estas alturas de temporada, lo trabajado, trabajado está. Según lo que requiera el contrario, es necesario meter cosas nuevas y estamos insistiendo mucho en que el jugador, tanto a nivel individual como colectivo, intente dar su mejor versión a nivel físico y mental. Pero, después de varias semanas sin conseguir ningún punto, es importante fortalecer el aspecto anímico y dar confianza al equipo”, indicó.

Todo esto, añadió el gallego, se hace a través de "comunicar, charlar con el equipo y comentar cosas que no hemos hecho bien pero también reforzando aspectos que hemos hecho bien, o muy bien, anteriormente", teniendo claro que la mejor medicina será sumar tres puntos hoy y tomar algo de oxígeno para lo que está todavía por venir.

En este sentido, Yago Iglesias no escondió ante LA OPINIÓN DE ZAMORA el momento que atraviesan porque "cuando ganas, empiezas la semana con sonrisas y predisposición a que llegue rápido el siguiente partido, pero cuando se pierde tienes un primer tramo en el que estás cabizbajo, pensando en qué cosas no hiciste bien, qué aspectos mejorar… aunque a medida que avanzan los días vuelves a reforzarte y a pensar en el siguiente partido", y en ello están. A este respecto, confesó que, aunque no ha sido la mejor semana para la plantilla, "ahora que estamos a escasas horas del partido, estamos con la mentalidad de vencer en Coruxo" y con el firme reto de ganar en confianza para lo que viene después.

"Esta semana nos hemos centrado en llegar preparados para afrontar el partido con las máximas garantías, y a partir de ahí veremos qué nos depara el juego" comentó el míster del Zamora, mostrándose contrario a enviar mensajes a su plantilla sobre el hecho de que quedan pocos partidos o que son finales puesto que "creo que no es positivo, más aún viendo cómo han sido las últimas semanas". "Vamos a dar importancia a lo que podemos controlar, que es el próximo partido", puntualizó.

El rival

Sobre su rival, indicó que "es un equipo que a principios de temporada nadie se imaginaría que a estas alturas iba a estar donde está. El año pasado jugó play-off y tiene continuidad de muchos futbolistas con experiencia. Ha hecho un primer tramo de temporada bueno pero el devenir de los encuentros hace que estén donde están. Todos los partidos y rivales son complicados, y en este caso al Coruxo hay que tenerle máximo respecto porque es un rival de altísimo nivel, más allá de la posición en la tabla". De este modo cree que el Zamora CF "debe pensar en sus propios objetivos y la pelotita dictará, pero la clasificación no hace justicia al nivel que tiene la plantilla rival, el cuerpo técnico y el club".

Mientras, en la expedición rojiblanca, que ya se encuentra en tierras gallegas, se cuenta con las bajas ya sabidas de Iricibar y Galas, que ya se encuentran en la recta final de sus respectivas recuperaciones, mientras que tampoco se podrá contar con Theo, que cumple ciclo de amonestaciones. Por eso, habrá cambios seguros en el once rojiblanco en O Vao, aunque no se espera una revolución por parte del técnico. En lo que sí se confía es en ver a un equipo que recupere la intensidad de juego y las ganas que faltaron durante muchos minutos en el último choque del Ruta de la Plata y es que, además de los puntos, será irrenunciable el recuperar las señas de identidad de un equipo que debe tener carácter ganador.

El Arenteiro puede ser hoy de Primera RFEF

La jornada se inició ayer con victoria del Arenteiro, que podría ascender hoy a Primera RFEF dependiendo de los resultados de Avilés y Guijuelo. Además, también se dieron otros resultados poco favorables al Zamora CF. Ganó el Vetusta, que adelanta provisionalmente al Zamora, mientras que también lo hizo el Valladolid Promesas que se sitúa segundo a falta de que concluya la jornada.