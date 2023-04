El Villaralbo “B” sumó tres nuevos puntos en la 25ª jornada de la Liga Provincial de Aficionados que le mantienen una semana más en la zona alta de la clasificación. Un botín que logró gracias a su victoria por 0-2 en un igualado encuentro ante el Internacional de Zamora, rival que presentó batalla durante los noventa minutos y que dejó patente sobre el césped su evolución desde comienzo de temporada.

Los azulones salieron dispuestos a llevarse la victoria, y no tardaron en aparecer las ocasiones para los visitantes. Sin embargo, el primer gol llegaría por un error de Cheik en su salida, que Rodri se encargaría de enviar a la red, para adelantar conjunto villaralbino, que con la ventaja en el marcador, se adueñaría del esférico e intentaría ampliar la renta con múltiples ocasiones de gol que se fueron al limbo. Marcos B. veía como la zaga local sacaba un remate suyo bajo la línea de gol. Marco, estrellaba un balón en el poste tras una buena jugada visitante. José erraba un mano a mano contra Cheik, y Marcos B., de nuevo, enviaría fuera un testarazo en boca de gol. Los visitantes generaban ocasiones pero no ampliaban la renta, dando vida a los locales que no renunciaban a su juego asociativo. Poco antes del descanso, una buena jugada del filial del Villaralbo, la culminaba Marcos B. para poner el segundo en el marcador visitante.

Tras la reanudación se equilibraron las fuerzas y el balón no tenía dueño, los dos equipos pretendían adueñarse de él, y los villaralbinos trataron de administrar una ventaja que pudieron ampliar Marco y Rodri, como ocasiones más claras de esta segunda mitad pero el marcador no se movió. y el filial del Villaralbo sumo tres puntos.

Con esta victoria, el filial azulón se acerca un poco más al segundo puesto de la tabla gracias al "pinchazo" de la Bovedana justo antes de un partido determinante pues recibirá este domingo en su feudo al líder, el Villalpando.