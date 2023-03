El Villaralbo “B” remontó el tempranero gol del Morales de Toro para terminar goleando a domicilio a su rival, que no bajo los brazos en todo el partido pero que El Villaralbo “B” remontó el tempranero gol del Morales de Toro para terminar goleando a domicilio a su rival, que no bajo los brazos en todo el partido pero que sucumbió ante la superioridad azulona. Desde los primeros compases del encuentro, los villaralbinos se adueñaban del balón, y los locales buscaban sorprender con juego directo, a la espalda de los laterales visitantes. Con ese dominio azulón, un error en el centro del campo de villaralbino, propiciaba que un balón largo para la internada de Juanma, y en el que Fer dudó en la salida, lo terminara aprovechando el atacante local para poner el primero de los de Morales de Toro. El gol no varió el plan de partido de los azulones, que acrecentaban su dominio en busca del empate, que llegaría después de una buena triangulación de todo el equipo, y que finalizaría Víctor con un certero disparo. Morales de Toro, en una buena contra pudo ponerse en ventaja pero Fer evitó el gol de Guilda con una buena intervención. Un penalti claro sobre Santi, mediada esta primera mitad, suponía el segundo para los visitantes, al ejecutar, y transformar José la pena máxima. Poco antes del descanso, Santi pudo ampliar la renta pero Guillermo atrapó su lanzamiento.

Tras el paso por vestuarios los locales aguantaban el ataque visitante y salían con tímidos contraataques pero los de Villaralbo eran superiores, y buscaban ampliar la renta. Santa, sólo ante Guillermo no pudo batir la meta local. Sería Sesio, poco después quien resolviese un barullo en el área para aumentar la ventaja azulona. Eran los mejores minutos del Villaralbo que volvía a marcar por mediación de José con un buen tiro cruzado. En la recta final del partido hubo más goles, y se producía el debut de los juveniles Esteban y Moha. Los locales acortaban distancias, tras un error de entendimiento entre Manu y Fer, Gabri ponía el segundo de los de Morales. Y los visitantes cerraban la goleada con dos goles más de Santi, y del debutante Moha, que dan tres nuevos puntos al Villaralbo “B”, que aprovecha la derrota de Moraleja para acercarse a la tercera posición. Morales de Toro CF: Guillermo (Víctor m. 75), Guilda, Alvarito, Lolon, Gabri, Cristian (David m.56), Suco, Juanma, Igor, Álvaro, Aarón. C.D. Villaralbo B: Fer, Diego H. (Tate m.70), Santa, Darío, Manu, Adri (Esteban m.75), Santi, Víctor, Sesio, José (Moha m.80) y Carba. Goles: 1-0 min.7 Juanma; 1-1 min.18 Víctor; 1-2 min.29 José (p); 1-3 min.54 Sesio; 1-4 min.70 José; 2-4 min.78 Gabri; 2-5 min.88 Santi; 2-6 min.91 Moha. Árbitro: Víctor Manuel Guillén García. Amonestó con cartulina amarilla a los locales Alvarito (m.28) y Guillermo (m.54), y al visitante Santi (m.61). Incidencias: partido disputado en el Campo Municipal de Morales de Toro.