Hidalgo, líder mundial del deporte más exigente

El zamorano José Ángel Hidalgo batió el récord del mundo de su grupo de edad en Hyrox, una competición de fitness que combina 8 kilómetros de running y 8 workouts (ejercicios de fuerza) de manera intercalada en la que participaba por primera vez. Hidalgo ha establecido además la décima mejor marca mundial absoluta en este tipo de competiciones que reúne anualmente a unos cien mil competidores en todo el mundo.

“Llevaba preparando esta prueba desde el pasado mes de octubre, centrado especialnte en ganar fuerza”, señala el zamorano que se inició en el deporte con el atletismo, hasta llegar a ser un magnífico especialista en los 3.000 obstáculos, para dar el salto al triatlón, especialidad en la que fue el pionero en nuestra provincia, y hasta hace muy poco desarrolló una brillante carrera como ciclista en varias modalidades. “Estaba un poco cansado ya de la bicicleta y, gracias al gimnasio Crosscube, que me ha apoyado mucho, tomé contacto con el hyrox y decidí probar en la prueba de Bilbao, que se celebra después de las de Valencia y Madrid. La verdad es que me encuentro muy satisfecho por el resultado y ya me he planteado competir en el Campeonato del Mundo”, señaló este gran deportista, bombero de profesión.

Las competiciones de Hyrox se desarrollan en grandes espacios cubiertos. La carrera se realiza por el perímetro, mientras en el centro se disputan las ocho pruebas de fuerza (workouts). Al ser en espacios interiores, las marcas son válidas en cualquier lugar del mundo donde se consigan, porque además los artefactos que se utilizan están homologados y todos son iguales. Estas pruebas especiales son: 1.000 metros simulador de esquí; ergómetro de remo; empujar y arrastrar un trineo con 150 kilos; arrastrar mancuernas de 24 kilos; entre otras: “La verdad es que es una prueba tremendamente intensa porque la carrera se realiza a un alto ritmo, en mi caso a 3´40´´ cada kilómetro que se intercala entre las pruebas de fuerza y durante unos 58 minutos sin descanso”, asegura José Ángel Hidalgo quien consiguió la mejor marca mundial en su categoría de 45-49 años, y al tiempo la décima posición en el ranking mundial absoluto (fue segundo en Bilbao). En la prueba vasca se dieron cita el pasado fin de semana más de 2.000 participantes y se espera que en próximo mundial de Manchester sean cuatro mil los superatletas que compitan en el próximo mes de mayo, todos ellos invitados por los resultados que hayan conseguido en sus respectivas pruebas nacionales.

Hidalgo ha tenido como compañero en la práctica de este deporte tan exigente al triatleta zamorano Iván Remesal que también compitió en Bilbao alcanzando el séptimo puesto en su categoría de edad y el 25º de la general.

En España hay varios eventos a lo largo de la temporada, en los que cualquiera puede competir sin clasificación previa y los próximos serán los de Barcelona (18 de marzo) y Málaga (15 de abril) a este último espera acudir José Ángel Hidalgo como preparación para el Campeonato del Mundo.

La competición se divide en distintas divisiones (HYROX, HYROX Pro y HYROX Dobles), lo que permite a todos los deportistas y practicantes del fitness competir de manera individual o por parejas, y desafiarse a sí mismos.

Se realizan eventos indoor a lo largo de la temporada en distintas ciudades del mundo. Todas las carreras siguen un mismo formato, por lo que los participantes pueden medirse con atletas en cualquier lugar del mundo. Hay once grupos de edad en las divisiones individuales y cinco grupos de edad en las divisiones dobles. El tiempo medio de un finalista HYROX es de 1:30 horas y un 98% de los participantes suelen terminar la carrera. La competición HYROX es comparable a un triatlón sprint o a una media maratón rápida.