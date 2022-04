El BM Zamora Enamora afrontará este mediodía (12.30 horas) en el Ángel Nieto la que puede ser calificada como su primera gran final de la temporada ya que recibe a un candidato directo a la permanencia, el UE Sarriá que figura en la clasificación con sus mismos 11 puntos y marcando el límite de los puestos de descenso. La derrota la pasada semana contra el Alarcos de Ciudad Real, no por previsible, ha dejado de ser alarmante porque el equipo pistacho ha caído ya en los temibles cinco puestos que marcan el descenso de categoría.

Y como todo puede empeorar, el equipo que dirige Iván López no podrá contar esta mañana con dos pilares fundamentales y prácticamente insustituibles en este conjunto como es el argentino Nico Bono y Jaime González, que se suman a la larguísima lista de bajas por lesión que ha arrastrado este año el Zamora Enamora.

El entrenador zamorano no quiere negar que Sarriá es un equipo muy competitivo, aunque fuera de casa baja bastante en cuanto a sus resultados. Llegarán muy agobiados en la clasificación y no pueden permitirse ninguna relajación si no quieren descolgarse, algo que, por otra parte, también le ocurrirá al Zamora Enamora.

Sarriá presenta una plantilla similar a la de campañas anteriores, muy física, lo que les permite realizar buenas defensas que alternan a lo largo del partido.

En todo caso, el propio Iván López reconoce que la clasificación en este grupo por la permanencia está más o menos dentro de lo previsto con Aranda, Alcobendas y Alarcos encabezando la clasificación y a partir de ahí, unos equipos con un nivel similar como pueden ser Sant Quirze, Zamora, Cajasur, Sarriá y Esplugues. Soria necesita ya un milagro, mientras Teucro tiene prácticamente certificado su descenso.

GANAR EN CASA, ARAÑAR FUERA

El entrenador pistacho se mostró sorprendido por la cómoda victoria de Aranda en Córdoba, pero reconoce que las cosas están donde era previsible. A falta de ocho jornadas, el objetivo es ganar los partidos en casa y poder arañar algún punto más fuera, pero esta segunda liguilla es muy larga y puede pasar de todo todavía.

En esta jornada, Córdoba lo tendrá difícil en Alcobendas, Sant Quirze tampoco lo tendrá fácil en Aranda, y lo lógico es que Alarcos pueda ganar en su visita a Soria.

Mientras tanto, el propio Tomás Mendieta, portero del Zamora Enamora, reconoció que el equipo en Ciudad Real no jugó bien, repitiendo de algunos errores habituales a lo largo de la temporada, por lo que el equipo tendrá que “seguir trabajando como todas las semanas. Será un equipo totalmente distinto al de Ciudad Real, y jugar en casa será muy importante. Sarriá tiene un viaje largo y habrá que aprovecharlo”, e insistió en que “no hay nada que modificar” y corrigiendo algunos errores puntuales, podrán ganarse muchos de los partidos que quedan.

Campus Urbano de Semana Santa

El Balonmano Zamora organiza su Campus Urbano de Semana Santa 2022, que tendrá lugar durante los días 7 y 8 de abril, y estará dirigido para los niños y niñas que estén en Educación Primaria, nacidos de 2010 a 2015 (ambos incluidos). Esta actividad se plantea con el fin de favorecer la conciliación laboral, ya que, durante esos dos días, los pequeños jugadores no tendrán actividad escolar, y estará dirigido por Isaac Nieto, coordinador de la cantera, entre otros. A las 9:00 horas del jueves 7 de abril comenzará el Campus en el Polideportivo Universidad Laboral, durando ambos días hasta las 14:00 horas. Además de realizar entrenamientos de tecnificación, en esas cinco horas también se harán otras actividades de ocio en un ambiente seguro y saludable, con el fin de garantizar el disfrute de los más pequeños. El precio es de 25 euros, incluyendo la camiseta del Campus como regalo, y se ofertan 40 plazas para las dos jornadas. Las inscripciones se realizarán enviando un correo a la dirección campusbmzamora@gmail.com, incluyendo los datos personales del niño o niña participante y el justificante de pago de la matrícula.