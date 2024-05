Gustavo Guillermo desvela lo que siempre le decía María Teresa Campos

Gustavo Guillermo ha sido uno de los invitados a la boda de Iván Reboso y Joan Crisol y cuando ha llegado a la Casa de la Panadería, en Madrid, solo ha tenido bonitas palabras para los dos tortolitos que, después de diez años, sellan su amor.

Muy emocionado, Gustavo confesaba que Iván es "de esas personas que dices 'no conozco a nadie que me hable mal de él'", por lo que no ha dudado en asistir en este día tan especial para él y compartir su felicidad.

Además, el que fuera chofer de María Teresa Campos desvelaba que él todavía no se ha casado, pero dejaba en el aire si le gustaría pasar por el altar... Eso sí, aseguraba que "siempre digo que tengo a la mejor pareja del mundo".

Gustavo y Ainhoa llevan varios años compartiendo su vida, pero ella siempre se ha mantenido al margen de las polémicas que ha protagonizado su pareja en los platós de televisión. Eso sí, el que fuera la mano derecha de María Teresa Campos confesaba que esta "siempre me decía 'hijo, a ver si te casas'".