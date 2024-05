El éxito de un grupo de teatro joven en la Zamora rural

"La obra va a estar bien cuando me emocionéis a mi". Y Ángel se emocionó. Después de varios años en barbecho –por la pandemia y la complicada tarea de armar un grupo de jóvenes actores–, el profesor saucano Ángel Rodríguez vuelve a las tablas con "Malditos 16", la obra "más dura que he hecho hasta ahora" con el grupo Trespass, del IES Fuentesaúco.

En su estreno en el XI Certamen de Teatro Juvenil Villa de Candeleda, celebrado el fin de semana, los saucanos han triunfado con el Premio Hamlet de Teatro (250 euros y estatuilla), y van cuatro. Y el Hamlet a la mejor interpretación individual masculina (dotado con máscara) para Daniel Nieto Sillero por su papel de Rober en "Malditos 16".

Más allá del triunfo indudable de esta modesta compañía juvenil, con más de treinta años de historia de la mano de Ángel Rodríguez y prestigiosos premios, el director valora el trabajo de unos actores novatos, sin ninguna experiencia sobre las tablas, enfrentados a "un obrón donde representan papeles durísimos". Los diamantes en bruto no fallaron.

Cuando el director saucano se planteó la representación de la obra de Nando López sabía que transitaba por un camino complejo. Como es la historia de cuatro jóvenes, Ali, Dylan, Naima y Rober que se conocieron en el peor momento de sus vidas, justo cuando intentaron quitársela. Ahora, años después, vuelven al hospital psiquiátrico donde estuvieron internados para participar en un taller con adolescentes que están viviendo lo que ellos sufrieron. Acuden con ganas de ser útiles y, a la vez, con miedo de que las grietas se abran y se liberen de nuevo los fantasmas.

"Después de varios años en blanco, reconstruir un grupo en un centro tan pequeño –el IES Fuentesaúco– en el medio rural, no ha sido tarea fácil". Nunca perdió la esperanza y Ángel Rodríguez consiguió reunir a cinco jóvenes, de 4º de ESO, 1º y 2º de Bachiller, capaces de comprometerse hasta las trancas y encarar un argumentario que les podía interpelar de forma muy directa.

Por eso, el director no oculta sus miedos, el riesgo de traspasar una fibra tan sensible. Salma Et Touzi Blázquez, Hada Tejero Barrera, Aitana Romo Mulas, Daniel Nieto Sillero, Claudia Losada Centeno y Yaiza Armenteros Hernández han sido una verdadera revelación para este veterano director que por encima de todo y más allá de su laureada trayectoria, cree en el poder transformador del teatro, tan logrado en "Malditos 16" .

"Hemos conseguido hacer unos personajes creíbles y yo creo que eso se ha valorado por encima de todo en el Certamen de Candeleda. Cómo los actores se transmutan en una obra tan brutal, sin ningún tipo de concesión. Ha sido impactante". Para Ángel Rodríguez esa es la clave del éxito, mantener al espectador en tensión, atrapado, durante más de una hora donde no se oía "ni una mosca". Tal fue el magnetismo de "Malditos 16" en Candeleda que el director saucano propuso un debate improvisado al final de la representación.

Muchos padres, profesores y jóvenes aceptaron y se generó un enriquecedor intercambio de ideas. Hace tiempo que Ángel se dio cuenta de que las obras con un contenido juvenil a los chavales les gusta, les engancha mucho.

Pero esta vez, adentrarse en un monstruo cotidiano del que apenas se habla, como es el suicidio, era entrar en un campo resbaladizo que no ha podido tener mejor respuesta desde los jóvenes actores, protagonista del renacimiento de Trespass. Ángel Rodríguez nunca ha rehuido el teatro comprometido, con temáticas muy interpelantes, sobre todo para los jóvenes. Antes ha estado "Patera" sobre el drama de la inmigración, "Sumergirse en el agua" en torno a la intolerancia colectiva, la exclusión, los traumas sociales o la violencia o "Déjame en paz", basada en los conflictos personales y sociales de los adolescentes.

"Después de tres años intentando retomar el grupo, espero que esta obra y el premio sea un incentivo para los chavales que lo han dado todo y han hecho un trabajo brillante" concede el docente saucano, que proyecta la representación de "Malditos 16" en el Teatro Municipal de Fuentesaúco en una fecha aún no cerrada.

