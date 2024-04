Donadillo pide a Manzanal de los Infantes que reabra el consultorio del pueblo

Los vecinos de Donadillo reclaman al Ayuntamiento de Manzanal de Los Infantes la apertura del consultorio, ante la negativa de la Alcaldía a facilitar el acceso a las instalaciones para que se pueda pasar consulta presencial, una vez al mes. Un cartel escrito a mano colocado en la puerta del pide «abierto por favor» después de que el personal del Centro de Salud se desplazara recientemente y no pudieran pasar consulta.

Los vecinos señalan que hasta antes del cierre de los consultorios por la pandemia, Donadillo era uno de los pueblos que contaba con consulta presencial periódicamente. Los vecinos señalan que «queremos abrirlo» pero los responsables de la alcaldía «se niegan a abrirlo porque dicen que somos 4 habitantes y nos hacen 4 recetas y que para eso hay que ir al Centro de Salud de Mombuey». El Centro de referencia de la Zona Básica de Carballeda, al que pertenece este pueblo, está a 9 kilómetros.

Médico y enfermera se han estado desplazando el segundo lunes de cada mes y se están encontrando la puerta cerrada y que desde la alcaldía no se les facilita el acceso o se le entrega una llave. Como medida preventiva están fotografiando la puerta cerrada con el día y hora que tienen que pasar consulta y no pueden entrar, constatan los vecinos. Los usuarios señalan que las instalaciones reúnen las condiciones empezando por la rampa de acceso, camilla, consulta y dos calefacciones que se compraron para el consultorio. Las cerraduras del consultorio se cambiaron, como es habitual suele haber algún vecino que tiene la llave para poder entrar a poner las estufas el día de consulta. «En 40 años no ha pasado nada, nadie se ha llevado nada y todo el mundo ha respetado el consultorio» señala uno de los usuarios del consultorio.

El mensaje trasladado desde la Alcaldía a los vecinos que han reclamado es que «no cumple los requisitos» pero los médicos no han trasladado nada en este sentido a los vecinos y usuarios, al contrario, tenían total disposición para reanudar las consultas.

Unas consultas que preferentemente tienen pacientes de 70 años de media, con diversas patologías asociadas a la edad o enfermedades crónicas, o simplemente llevar un control rutinario de tensión o medicación. A la edad y la preocupación por la salud hay que sumar que los pacientes no tienen carné, vehículo o renta suficiente para el taxi.

