Espectacular robo, al lado del cuartel de la Guardia Civil, en un pueblo de Zamora

La “Raya” de España (comarca de Aliste) y Portugal (región de Tras os Montes y Alto Douro) ha sufrido uno los robos más extraños y esperpénticos de su historia: al amparo de la noche los amigos de lo ajeno sustrajeron la obra artesana en forja de homenaje a “Fonfría” situada en plena Plaza Mayor.

El Ayuntamiento de Fonfría de Aliste, cuya Corporación Municipal preside el alcalde popular Sergio López Vaquero, ha presentado la correspondiente denuncia en la Casa Cuartel de la Guardia Civil de Fonfría y los miembros de la Benemérita han iniciado las investigaciones con vistas a dar con los autores del robo y recuperar las piezas robadas.

El primer sorprendido fue el propio alcalde López Vaquero: “Cuando me llamaron los vecinos lo primero que pensé fue que se trataba de las señales que hay a la entrada del pueblo en la travesía de la Nacional 122. Pero no, eran las de la Plaza Mayor. No nos explicamos como pudieron hacerlo pues para cargarlas a mano harían falta muchas personas; a no ser que trajeran un camión con una grúa. Nos parece una falta de respeto, al pueblo, al ayuntamiento y a los vecinos; aparte que no se quien les va a comprar la forja si el mismo nombre delata su procedencia”.

La sorpresa ha sido mayúscula no solamente por el robo en sí, que también, sino por el atrevimiento de los amigos de lo ajeno que se atrevieron a perpetrar el extraño robo en plena Plaza Mayor donde hay hasta cinco viviendas que están habitadas. Uno de los vecinos ha reconocido que, si escuchó algo de ruido, pero no le dio más importancia.

Hay que reconocer que los autores eran echados para adelante pues, aparte de que a unos 300 metros está la Casa Cuartel de la Guardia Civil (donde eso si no siempre hay efectivos), la única vía de salida es la travesía de la carretera Nacional 122 donde suelen hacerse controles habituales por la Benemérita.

La principal duda está en cómo pudieron arrancar y cargar las letras en forja de Fonfría, algo bastante complicado, pues, aparte de que son metálicas, estaban soldadas a su vez sobre una pesada viga de hierro anclada al suelo de hormigón. Un elemento que rondará los 500 kilos de peso.

El trabajo en forja fue realizado por un artesano de Zamora y entre unas cosas y otras se estima que su valor económico podría rondar los 2.000 euros.

La Plaza Mayor de Fonfría fue remodelada a lo largo del pasado verano y reabierta coincidiendo con las fiestas patronales de Santa María Magdalena el día 20 de agosto. Sobre proyecto técnico del arquitecto Javier Ferrero Diez, contó con un presupuesto de 24.900 euros financiados a tres bandas por la Junta de Castilla y León (12.449), Diputación Provincial de Zamora (6.224 euros) y Ayuntamiento de Fonfría de Aliste (6.225 euros). Las obras fueron ejecutadas por la empresa Japean de Brandilanes y los trabajos se centraron en habilitar un nuevo firme de granito.

Una de las actuaciones se centró en retirar la vieja fuente instalada en la Plaza Mayor hacía ya 35 años, la cual nunca llegó a prestar servicio con regularidad, pero su voluminoso y extraño diseño causaba grandes problemas tanto a nivel de tránsito como de estética. Motivo por el cual decidió retirarse.

La alternativa, una vez retirada la fontana fue, a propuesta vecinal, manteniendo en su espacio sólo el árbol y los bancos situados junto a él, ubicar en el lugar de la fuente una obra metálica realizado en forja con el nombre del pueblo: Fonfría. Solo cuatro meses han podido disfrutar los vecinos de su “nombre” a la vera de la iglesia parroquial y de la Casa Consistorial.

¿Dónde estarán las letras de Fonfría? Es la pregunta de millón y aunque no se descarta nada, entre los vecinos se cree que suponiendo que el objetivo sería evitar encontrarse con la Guardia Civil, cuya presencia suele ser habitual en la Nacional al 122, una de las probabilidades es que dejaran la carretera en el “Cruce de Castro” (a un kilómetro), para cruzar hacia Portugal por alguno de los dos pasos fronterizos más cercanos: Castro de Alcañices a Paradela o Brandilanes a Ifanes.

El último gran robo perpetrado en la comarca tenía lugar en la madrugada del día 31 de octubre de 2023 cuando los ladrones saquearon el almacén municipal del Ayuntamiento de Muelas del Pan, una nave de un constructor y una nave ganadera.

En la comarca de Aliste también el pasado año los ladrones entraron en una vivienda de Mahide y en otra de Tola para robar dinero en metálico. Han sido habituales también los robos de señales de tráfico en la ZA-P-1405 de Zamora a Mahide.

Autoridades (alcaldes y concejales) y vecinos de los 31 municipios y 102 pueblos de la comarca natural de Aliste, Tábara y Alba destacan y agradecen la imprescindible labor que desarrollan los efectivos de la Guardia Civil en el medio rural y muy en particular en estas fechas en que los pueblos ven disminuir la población al irse muchos jubilados a pasar el invierno a las ciudades donde trabajaron y mantiene aún su vivienda.

Es por ello que se pide a la Subdelegación del Gobierno que la Guardia Civil intensifique la presencia en los pueblos más pequeños como medida disuasoria. Por otra parte, se pide a los vecinos que estén atentos a cualquier movimiento extraño y avisen al alcalde o Guardia Civil.

El arciprestazgo de Aliste y Alba sufría en el mes de enero del pasado año el asalto y robo en las iglesias de San Vicente de la Cabeza, La Torre, Bercianos (San Mamés), Valer, Gallegos del Río y Muga de Alba. Tras ello sacerdotes y feligreses, para evitar tentaciones, decidieron retirar todos los objetos de valor de las iglesias, así como el dinero que echan los parroquianos en los cepillos. Es este mes de enero mes de responsos y subastas en muchas parroquias, pero el dinero que se obtiene nunca queda depositado en los templos.