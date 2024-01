El PP denuncia la pérdida de 1,2 millones en ayudas en el Ayuntamiento de Fuentesaúco

El equipo de gobierno de Fuentesaúco "ha dejado de percibir", en ayudas y subvenciones, más de 1,2 millones de euros, a lo que se suma la deuda reclamada por Aquona, que asciende a 230.000 euros. Así lo denuncia el PP de Fuentesaúco tras la celebración del pleno ordinario celebrado a finales de año en el Ayuntamiento de la cabecera de la comarca de La Guareña, presidido por José María Ramos (Zamora Sí) y gobernado en coalición con el PSOE.

Un pleno donde el alcalde hubo de recurrir el voto de calidad, por ausencia de la teniente de alcalde, Laura Hernández, y que, a juicio del portavoz del PP, Óscar Marcos Juanes, confirma que la "situación caótica que venimos sufriendo en Fuentesaúco desde hace ya casi cinco años, va en aumento". Sí ha mejorado ostensiblemente la relación entre los miembros de la Corporación Municipal, marcada "por las diferencias desde el respeto mutuo" precisa Óscar Marcos, muy diferente al ambiente de los últimos años que llegó a ser irrespirable, con enfrentamientos personales que hoy, por fortuna, son historia.

Por encima de eso, la realidad municipal refleja las diferencias entre el equipo de gobierno una oposición muy crítica con las subvenciones perdidas "por no presentar en tiempo y forma la documentación requerida". Estas se concretan en: Placas solares (32.092 euros), Parques infantiles (17.507), Cubierta de frontón (134.000), subvención plaza Rodríguez de Miguel (60.000), Ventanas colegio (11.249 euros).

Respecto a los Fondos de Cooperación 2021, subvencionados con el 99% inversión por parte de la Junta, el PP denuncia que han sido "concedidos y perdidos" por el mismo motivo de no presentar en tiempo y forma la documentación requerida. En este caso, la pérdida de subvenciones se concreta en 18.000 euros por la adquisición de una barredora; 7.033 euros por los pasos elevados que, de haberse realizado antes "hubiesen sido gratuitos" precisan la oposición en el Ayuntamiento saucano. Otros 7.112 euros correspondientes a la pavimentación del Camino Cuaiz; 600 euros de la calle Primero de Mayo; y 31.823 euros por obras de enganche de agua y desagües.

El PP denuncia igualmente la pérdida de una subvención para mejoras en el edificio del CEAS, por 30.700 euros de los cuales "se justifican 22.000" para la instalación de una "caldera de segunda mano estropeada, comprada a particular y no pudiendo aportar el coste en la documentación subvencionada". Añade el PP que las obras pendientes de realizar "ya no se pueden justificar por estar fuera de plazo".

Al igual que las pistas de pádel, "pendientes de ejecutar por hacer una solera más pequeña que lo que ocupan las pistas, además de hacerlas en un sitio destinado a la que ocupan las pistas". El PP cuestiona que se construyan en un sitio destinado a la Puesta del Mayo, cuando "existen ubicaciones mejores a pocos metros que no influirían en la tradición". También critican la pérdida de la subvención de dos contratos de tres meses de duración cada uno de ellos para personas discapacitadas.

El rosario de ayudas perdidas, según el PP, se incrementa con otros 900.000 euros "por no presentar las cuentas de los periodos 2020, 2021, y 2022 en plazo" (300.000 por ejercicio).

"Todo esto nos asusta" advierte el PP sobre la situación del Ayuntamiento, recordando que tanto el alcalde, José María Ramos, como la teniente de alcalde socialista, Laura Hernández, ya formaban parte del equipo de gobierno que presidió el dimitido Eduardo Folgado, "con lo cual no pueden intentar exculparse de una situación de la que son responsables".

Antes de los "ruegos y preguntas", el Pleno daba luz verde al cierre del ejercicio de 2022 son los votos de los socios de gobierno (Zamora Sí y el PSOE) y la oposición del PP, argumentando que "el cierre se ha forzado cuadrando partidas no justificadas para poder presentar las cuentas".

La aprobación inicial de la ordenanza reguladora de la tasa por mantenimiento de solares sin vallar se ha aplazó, a petición del PP, "al comprobar que el equipo de gobierno desconocía la existencia de dicha norma". La oposición recordó el compromiso del alcalde, José María Ramos, a vallar los solares del centro del pueblo antes del 1 de julio de 2023.

También quedó sobre la mesa el acuerdo del contrato de Aquona junto con el reconocimiento de la deuda y plazos para el pago de la misma. El Grupo Popular planteó la necesidad de estudiar y contrastar con expertos la propuesta de sanción de Aquona antes de aceptar la cantidad reclamada por la empresa, una indemnización de 230.000 euros, 200.000 de los cuales pertenecen a los ejercicios 2020, 21, 22 y 23 por no haber renovado el contrato por la "dejadez y abandono por parte del anterior y actual alcalde" (Eduardo Folgado y José María Ramos), recriminó la oposición.

Tasa de comedor

El grupo de la oposición desestimó también la subida de tasa del comedor social en un 25%, proponiendo ajustar costes antes de proceder al incremento. Según las cuentas presentadas que constan del último trimestre de 2022, "observamos un coste disparatado en gastos fijos. Para unos comensales que son menos de la mitad de los existentes en 2019, se mantiene un personal igual e incluso superior. Si se ajustasen esos gastos y manteniendo el precio actual, las pérdidas mensuales serían de 500 euros (6.000 euros al año), más dos pagas extraordinarias (6.000 euros), hacen un total de 12.000 euros que restados a los 18.000 de subvención anual, daría un resultado de 6.000 euros de beneficio, contra los 18.000 euros de pérdidas presentados" argumenta el Grupo Popular. Explicaciones que no convencieron al equipo de gobierno, que aprobó la subida del precio por comensal a una cantidad fija.

Por otro lado, y dentro del capítulo de "ruegos y preguntas", la oposición preguntó sobre la renovación del contrato del matadero municipal obteniendo por respuesta que "es un tema crítico y delicado".

Este diario intentó recabar la opinión del alcalde José María Ramos, pero no contestó a la llamada telefónica.