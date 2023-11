Las cooperativas agroganaderas generan el 20% del PIB de la provincia

El sector de cooperativas agrarias y ganaderas representa entre el 18 y el 20% del Producto Interior Bruto (PIB) de la provincia y el 6% a nivel regional. Así lo desveló ayer, Fernando Antúnez, presidente de la Unión Regional de Cooperativas Agroalimentarias de Castilla y León (Urcacyl), en la presentación del congreso "La fuerza del compromiso", que tendrá lugar el 30 de noviembre y 1 de diciembre en el Teatro Ramos Carrión de la capital zamorana. La VI edición del congreso promovido por Urcacyl reunirá a cerca de 400 cooperativistas de la región y a 25 expertos en el sector que, en conferencias y mesas redondas, ahondarán en los desafíos y las oportunidades de las empresas cooperativas.

A lo largo de dos jornadas, los ponentes abordarán temas como la responsabilidad social, la digitalización, la mejora de la comercialización o el presente y el futuro de la cadena alimentaria. Reconoció Antúnez que uno de los objetivos del congreso es poner en valor el modelo de empresa cooperativa, al margen de dignificar la figura del agricultor y del ganadero, y abordar las posibles soluciones para garantizar el relevo generacional y la incorporación de jóvenes y de mujeres al sector agroganadero. Una de las vías para fomentar el relevo generacional, como señaló Antúnez, es lograr que las explotaciones sean rentables, para lo que es necesario que la sociedad comprenda que cuando consume un producto cooperativo contribuye a que "no desaparezca el medio rural" y a que la riqueza generada se distribuya entre los agricultores y los ganaderos.

En este punto, subrayó que para garantizar el futuro del sector primario, al margen de conseguir que las explotaciones sean rentables después de una "fuerte inversión", es preciso flexibilizar la tramitación burocrática, además de ofrecer a los jóvenes que deciden dar el paso y que cuentan con un elevado nivel de formación y preparación, el asesoramiento necesario para atender las crecientes exigencias de la PAC. En el marco del congreso, Urcacyl presentará una nueva campaña relacionada con la marca de producto cooperativo, que se unirá a otra ya lanzada bajo el lema "Si yo no produzco tú no comes", así como las líneas básica del Plan Estratégico 2024-2027, que ultima con la Junta. Por otra parte, Antúnez resaltó que el simposio servirá también para "trasladar un punto de optimismo" al sector y que en la sociedad "cale el mensaje" de que puede acceder a unos productos de calidad con garantías alimentarias. En este punto, resaltó el peso del sector de las cooperativas en la economía regional, que facturan cada año más de 3.800 millones de euros, que generan 3.500 empleos directos, al margen de otros indirectos y de cuya actividad dependen 37.000 familias.

Las cooperativas, como remarcó, también contribuyen a fijar población y al desarrollo económico del medio rural, al margen de garantizar la calidad de un producto del que, desde la semilla, la trazabilidad está garantizada. En la presentación, Antúnez también recordó que el trabajo de Urcacyl se basa en cuatro líneas fundamentales. La primera es la representación y defensa de las cooperativas ante las administraciones, aunque también se encarga de promover las empresas y los productos cooperativas con jornadas de puertas abiertas. Además, Urcacyl presta una especial atención a la formación de consejeros, técnicos y socios, y la cuarta línea de trabajo asesorar a las cooperativas.

Por su parte, el director general de Caja Rural Zamora, Cipriano García remarcó que el cooperativismo tiene una "repercusión importantísima" en el sector primario, al margen de su peso en Zamora, una de las provincias con más sociedades de la región. Las Cajas Rurales de Castilla y León, la Diputación y Fertiberia patrocinan el congreso que se celebrará en Zamora.