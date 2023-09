La Audiencia Provincial archiva la denuncia contra el alcalde de Carbajales

La Audiencia Provincial de Zamora ha archivado la denuncia contra el alcalde de Carbajales de Alba, Roberto Fuentes, y su equipo de gobierno durante el mandato de 2019 a 2023, Manuela Bouzada y Francisco Moran, tras estimar el recurso de apelación de los afectados.

La denuncia había sido presentada por el exalcalde y actual concejal de la oposición, Manuel Fidalgo Guillermo, y el exsecretario de la corporación, Roberto Carlos Estévez, por prevaricación en la contratación de los festejos taurinos del año 2019.

José Carlos Macías Espinosa, letrado defensor del actual alcalde Roberto Fuentes, ha explicado que "la Audiencia Provincial de Zamora considera que los hechos no son constitutivos de delito y que buena parte de las irregularidades del expediente tuvieron su causa en un expediente deficientemente tramitado e informado por el exsecretario interino Roberto Carlos Estévez".

¿Qué ocurrió en Carbajales?

Los hechos se remontan al año 2019 cuando el entonces recién elegido alcalde, Roberto Fuentes (quien sigue siéndolo en la actualidad), nada más tomar posesión como alcalde en junio de 2019, tiene que afrontar como uno de sus primeros expedientes, el de la organización de las fiestas patronales a desarrollar los primeros días de septiembre, entre las cuales, se incluían los festejos taurinos, lo que había que realizar sin demora pues aparte de la contratación del suministro de reses.

También habían de obtenerse los permisos ante la Junta de Castilla y León, que requieren la contratación de seguros de accidentes y responsabilidad civil, asistencia sanitaria, en un breve espacio de tiempo (concretamente en alrededor de dos meses).

Para ello, el nuevo alcalde ordenó al secretario iniciar el expediente tal y como se venía haciendo en años anteriores por el anterior alcalde (precisamente denunciante en este procedimiento, Manuel Fidalgo), es decir, mediante invitación a tres empresas (procedimiento negociado previsto en la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público).

En opinión de Macías Espinosa, el "secretario en aquel momento que ocupaba el puesto en régimen de interinidad y cuya titulación era la de licenciado en Pedagogía, quien además era la primera vez que ocupaba tal puesto de secretario, manifiesta que el procedimiento no puede hacerse mediante invitación, es ilegal y corrupto, cuando es lo cierto que en años anteriores cuando era alcalde el concejal denunciante Manuel Fidalgo Guillermo no parecía serlo, pues se llevó a cabo por dicho procedimiento y es procedimiento habitual en la contratación de reses para los festejos taurinos de los ayuntamientos".

El exalcalde y el exsecretario formularon entonces una denuncia penal contra el alcalde por no admitir la propuesta de esa empresa a la que el alcalde Roberto Fuentes no había invitado

El alcalde no obstante realiza formalmente invitaciones a tres empresas taurinas para el suministro de los toros para la realización de los festejos taurinos: "El secretario en aquel momento emite informes y documentos administrativos totalmente desacordes con la legislación contractual del sector público, conforme después se ha puesto de manifiesto en informe emitido por la actual secretaria-interventora y aportado a los autos".

En esos informes y documentos del entonces secretario se manifiesta de forma totalmente "equivocada" que la contratación no se puede tramitar así y que el procedimiento a seguir ha de ser lo que denomina "concurso concurrente", que sería un procedimiento "de su invención e inexistente en la Ley de Contratos del Sector Público por la que todos los concejales podrían hacer propuestas, cuando la Ley de contratos del sector público solo prevé competencia al alcalde o al pleno según proceda por razón de que el valor estimado del contrato exceda o no del 10% de los recursos ordinarios del presupuesto", además de que el alcalde no sería competente sino el Pleno de la Corporación, cuando lo cierto es que la competencia era del Alcalde porque el valor estimado del contrato no excedía del 10%.

se ha puesto de manifiesto que las irregularidades fueron cometidas por el exsecretario y el exalcalde, Manuel Fidalgo

En este contexto, se presentaron propuestas por las empresas a las que dirigió solicitud el alcalde y el día que se celebró el pleno el concejal de la oposición y anterior alcalde manifestó que había una cuarta oferta puesto que él había hecho una invitación (precisamente a la empresa con la que él había contratado cuando era el alcalde), "lo que había hecho a espaldas del alcalde y en ocultación del mismo y en concierto con el entonces secretario".

Dicha oferta no aparece como tal en el Ayuntamiento pues "no fue invitada por el órgano competente, el alcalde, por lo que en el Pleno los miembros del equipo de gobierno solo se admiten las propuestas de las empresas a las que se había invitado por el órgano competente, el alcalde, y se adjudica a la que realiza la mejor propuesta económica".

El exalcalde y el exsecretario formularon entonces una denuncia penal contra el alcalde por no admitir la propuesta de esa empresa a la que el alcalde Roberto Fuentes no había invitado y que además no había sido presentada formalmente, denuncia que ahora ha sido objeto de archivo y sobreseimiento.

Adjudicados en 26.000 euros

El "alcalde Roberto Fuentes Gervas y su equipo de gobierno son por tanto exculpados y el procedimiento que había llegado a ser encaminado para juicio por los trámites del procedimiento abreviado ha sido archivado por la Audiencia Provincial y sobreseída la causa" asevera Jose Carlos Macías Espinosa, abogado de la defensa.

Se "da la paradoja de que se ha dado la vuelta a la tortilla dado que quienes formularon tal denuncia, ahora archivada, el concejal en la oposición Manuel Fidalgo y el exsecretario Roberto Carlos Estévez, se encuentran investigados ahora en diligencias previas por un presunto delito de usurpación de las funciones del alcalde, dado que fue admitida a trámite la querella criminal que el propio alcalde interpuso contra los mismos por haber tratado de usurpar las funciones del alcalde por la contratación de los toros en las fiestas patronales de 2019. Se enfrentan a un posible delito penado con prisión de hasta tres años".

Para el alcalde Roberto Fuentes Gervás "es una gran satisfacción la resolución judicial", resaltando que se le ha eximido de responsabilidad y a su equipo de gobierno, y "lo que se ha puesto de manifiesto es que las irregularidades fueron cometidas por el exsecretario y exalcalde Manuel Fidalgo" destacando el "gran trabajo que ha hecho nuestro letrado, especialista en derecho administrativo, quien ha puesto de manifiesto las graves irregularidades cometidas por el exsecretario y la pretensión del anterior alcalde Manuel Fidalgo de falsear la verdad tratando de volver a la Alcaldía con argucias impropias de un cargo público imputando al que suscribe y a su equipo por un delito que no ha cometido como así se ha reconocido por la Audiencia Provincial".

El Ayuntamiento de Carbajales de Alba ha adjudicado la contratación de las reses para los Espantos de este año 2023 a la empresa Jose Luis Mayoral de Castronuño en 26.550 euros: 8 toros, 6 bueyes y 7 vacas, incluidos los 10 encerradores. Las otras ofertas fueron las de Diego Carreterao (31.850) y Caminero (31.300 euros).