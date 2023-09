Carbajales se prepara para recibir a unas 10.000 personas en los Espantos

El Ayuntamiento de Carbajales de Alba, la Subdelegación del Gobierno en Zamora y la Junta de Castilla y León tomarán todas las medidas a su alcance para que los "Espantos de Toros" que se celebrarán en la Villa con motivo de las fiestas patronales en honor a Nuestra Señora la Virgen de Arboles ofrezcan todas las garantías tanto para los caballistas y reses que participan en ellos como para los ciudadanos. La seguridad ciudadana pasa a ser la máxima prioridad, con especial atención a la prevención y lucha contra la violencia de genero.

Los días considerados claves serán el 8 y el 10 de septiembre a partir de las 17:30 horas, tanto por la aglomeración de gente como por la peligrosidad que pueden acarrear directa o indirectamente los actos taurinos. Se pide el acceso escalado para no crear entre las 4 y las 5 de la tarde una caravana de coches de 28 kilómetros desde Zamora hasta Carbajales de Alba.

Las previsiones apuntan a la llegada de alrededor de 10.000 personas (caballistas y aficionados) desde diferentes puntos de España y Portugal ateniéndose a los registros de los últimos años. Con vistas a que puedan desarrollarse sin percances se hace un llamamiento a la colaboración y a las buenas prácticas por parte de todos los asistentes.

La jefa de la Unidad de Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación del Gobierno, Marisa Manso, informó a los presentes acerca de la campaña ministerial "Ser Libre, Estar Viva" que se está desarrollando durante todo el verano, a fin de concienciar a los participantes en las fiestas sobre las distintas formas de violencia contra las mujeres.

Así se acordaba en la reunión de seguridad mantenida hoy jueves en la Casa Consistorial de Carbajales de Alba por el alcalde Roberto Fuentes Gervás, junto a miembros de su corporación municipal, con el subdelegado del Gobierno en Zamora Ángel Blanco, representantes de la Junta de Castilla y León Leticia García, el Teniente Coronel Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Zamora y la Jefa de la Unidad de Violencia de Genero.

Las fiestas patronales en honor a Nuestra Señora la Virgen de Arboles, del 1 al 10 de septiembre, contarán este año con un total de 8 toros bravos, 6 bueyes y 7 vacas procedentes de la ganadería de José Luis Mayoral de Castronuño (Valladolid). En cada Espanto se soltarán 4 toros y 6 bueyes y en los encierros urbanos cuatro vacas el día 7 (tarde) y tres el día 10 (mañana).

Menores de 18 años: prohibido

En los Espantos de Carbajales de Alba estará terminantemente prohibida la participación de menores de edad (que no tengan cumplidos los 18 años: ni por libre ni acompañados), así como de "personas que de antemano muestren síntomas de embriaguez, intoxicación por drogas o enajenación mental o aquellas personas que por su condición física o psíquica puedan correr un excesivo peligro o que su comportamiento pueda provocar situaciones de riesgo". En este tipo de situaciones no está sólo el riesgo para su propia integridad física si no la que pudieran causar para los demás participantes.

Aunque existan talanqueras para resguardarse se advierte que también existe el riesgo aun estando tras ellas. Está terminantemente prohibido cualquier clase de maltrato animal, ya sea con la utilización de los vehículos a motor, palos o piedras.

Tres horas de encierro campero

Los "Espantos de Toros" cumplirán a rajatabla la normativa establecida por la legislación vigente, la cual establece que los encierros camperos han de tener una duración máxima de tres horas. De esta manera, deberían finalizar, siempre a mucho tardar, antes de las 20:30 horas en que deberán estar todos los astados recogidos en lugar de salida: los corrales de "La Cañada".

Se trata de reses bravas, por lo cual seguir los espantos a pie, no está exento de riesgos y peligros. La alternativa para aquellos que quieran hacerlo con todas las garantías de seguridad se ofrece la posibilidad de hacerlo desde la Plaza de Toros portátil desde donde podrán seguir la evolución de los toros, bueyes y caballistas a su paso por "La Era" tanto en la ida como en la vuelta.

Los "Corrales de la Cañada" serán el punto de partida de los "Espantos", situándose junto a estos un espacio reservado a los caballos y jinetes. En ningún caso los vehículos podrán salir tras las reses hasta que estas hayan sobrepasado el recinto debidamente señalado.

El recorrido, previsto, es que los toros y bueyes sean dirigidos por el pago "La Cogolla" hasta terminar en "La Era". Es en este punto donde tiene lugar uno de los momentos a tener más precaución pues se cruzará la carretera ZA-P-1405 de Zamora a Mahide, para continuar hacia "El Lomo" (Los Arrañales), hacia la carretera de Carbajales a Santa Eufemia del Barco, donde las reses podrán ser lidiadas. Luego se reanudará el camino: unos 4 kilómetros ida y vuelta. Los Espantos cuentan con 10 encerradores (caballos profesionales que ayudarán en la tarea de devolver toros y bueyes a los corrales.

Hay personas que los siguen en vehículos a motor, desde todoterrenos a tractores, motos y últimamente quads. Todos ellos han de tener en cuenta que hay unas normas a seguir. Quienes acudan con vehículo deben saber y han de tener muy en cuenta que tienen terminantemente prohibido acercarse a menos de 300 metros de las reses bravas y ellos serán los responsables de sus actos tanto a nivel de responsabilidad civil como penal.

En caso de herir o producir la muerte de un animal la cosa le puede salir muy cara. A los efectos de indemnización los precios más elevados son los de los bueyes o cabestros con 3.000 euros, mientras que los novillos (toros) están valorados en 2.600 euros. A parte el infractor tendría que asumir la multa (sanción) que pudiera imponérsele en el caso de incumplir la legislación vigente.

En el caso de que un toro o un buey se salga del recorrido previsto y se oculte en una zona de monte o boscosa, caso de que los jinetes o personal de a pie no puedan hacerlo, solamente podrán aproximarse los vehículos autorizados para ello.

Actos para mañana viernes

Los festejos de la Virgen de Árboles se abrirán mañana con un concierto de MalaJota Folk, subvencionado por la Junta de Castilla y León. El sábado a partir de las 18 horas, la Plaza Mayor se convertirá en la capital agroalimentaria de la "La Raya" de España y Portugal con la I Feria del Pan, el Vino y el Queso donde, entre otros manjares se podrán degustar y comprar el pan carbajalino de Decisilio y Susy las últimas dos panaderías que hacen "Pan de Carbajales". Se contará con talleres para los niños, música y actuaciones.

El domingo, a las 17 horas, habrá partido de fútbol con el Club Rayo de Alba. Por la noche la Plaza Mayor será la protagonista gastronómica con la tradicional cena de las peñas donde los peñistas degustaran la exquisita "arroz a la zamorana" preparada por una de las cocineras de la tierra, Marta Otero, que este mismo año ha abierto su restaurante "El Chariz" en la Villa. Habrá bailes con disco móvil. La Villa de Carbajales de Alba abre las puertas de par en par venera durante diez días a la Virgen de Arboles.