Sayagua inyectará carbón activado en la red para eliminar "impurezas" del agua

La Mancomunidad Sayagua inyectará carbón activado en la red de abastecimiento con el fin de eliminar posibles "impurezas" y contaminantes en el agua.

A la espera de los resultados de los análisis del agua, tanto en el embalse de Almendra donde se realiza la captación, como en la estación depuradora de Carbellino, la Mancomunidad ha acordado adelantarse a los hechos y aplicar el tratamiento.

Así ha decidido en la asamblea de concejales celebrada este miércoles en la sede de la Mancomunidad, en Bermillo de Sayago, donde además del asuntos de funcionamiento interno y nombramientos se ha abordado el problema surgido con el abastecimiento tras conocerse que los pueblos Mancomunidad Cabeza de Horno, de Salamanca, llevan más de dos semanas sin consumir el agua del grifo al declararla Sanidad "no apta" por exceso de plaguicidas.

La proximidad de las captaciones, en el mismo embalse de Almendra, ha encendido la alarma en la comarca de Sayago, donde hasta ahora, aseguran desde la Mancomunidad, todos los análisis han confirmado el "buen estado" del agua. Habrá que ver si mañana Sanidad corrobora que se cumplen los criterios sanitarios o no.

"Vamos a esperar a conocer los resultados (este viernes) y volveremos a convocar una reunión para tomar medidas. Mientras tanto, Sanidad nos da el visto bueno para que inyectemos carbón activado" ha asegurado a este diario el presidente de la Mancomunidad Sayagua, Carlos Vega.

Sobre la posibilidad de que los ayuntamientos repartan agua en los pueblos, mientras se aclara la situación, Vega ha eludido pronunciarse. Lo cierto es que el asunto suscitó debate en el seno de la asamblea de alcaldes y concejales, la mayoría de los cuales se mostró en contra de tomar medidas como la distribución de agua embotellada, a la espera de lo que determinen las pruebas. El desconcierto entre los vecinos sigue creciendo.

Pues mientras desde la Mancomunidad se asegura que el agua, hasta donde se sabe, está bien, a la vez se aconseja no beberlo.

Parece coincidente la idea de que distribuir una garrafa de cinco litros por vivienda, como el sábado decidió la empresa Sayagua Servicios en absoluto da solución al problema. "Es una ridiculez" ha apuntado uno de los alcaldes. No obstante, la decisión de repartir o no agua queda al criterio de cada uno de los ayuntamientos. Solo el alcalde de Almeida de Sayago, Miguel Alejo, ha optado por "auxiliar" a los vecinos con 1.560 litros de agua, que se suman a los 2.400 aportados en este municipio por Sayagua Servicios. Ante la indefinición generalizada, a los vecinos no les queda más que seguir consumiendo la del grifo o comprarla.

La Mancomunidad de Sayagua es la encargada de la gestión del abastecimiento de agua potable a los municipios de Alfaraz , Almeida, Argañín, Bermillo de Sayago, Carbellino, Fariza, Fresno de Sayago, Gamones, Luelmo, Moral, Moraleja de Sayago, Moralina, Muga, Peñausende, Pereruela, Roelos, Salce, Torregamones, Villadepera, Villar del Buey y Villardiegua de la Ribera. Un total de 21 municipios y 58 pueblos.

La petición de IU

Izquierda Unida propone a la Diputación de Zamora que disponga los medios para abastecer de agua a los vecinos de Sayago, a quienes la Mancomunidad Sayagua ha recomendado no consumir agua del grifo hasta que se conozca el resultado de los análisis realizados por la Junta de Castilla y León.

Los vecinos hasta el momento han recibido una garrafa de cinco litros por vivienda, abastecida por Sayagua Servicios. "Los vecinos no están tranquilos porque han pasado ya varios días sin que se conozca el resultado de la analítica llevado a cabo por la Junta que confirme o se desmienta la potabilidad del agua para consumo humano en este momento. Pero más grave que la intranquilidad es, a nuestro juicio, el riesgo para la salud de las personas que están consumiendo el agua procedente del embalse de Almendra, a través de una toma cercana a la que en Salamanca ya han confirmado que está contaminada" apunta IU.

"No entendemos la tardanza de la Junta en proceder a analizar el agua cuando hay un riesgo muy probable para la salud. Pero desde la Diputación tampoco podemos encogernos de hombros o mirar a otro lado como si no fuera de nuestra competencia.

Ante el Pleno del viernes, día 4 de agosto, IU presenta una moción de urgencia con los siguientes puntos: Proceder inmediatamente por parte de la Diputación a poner los medios con los que cuenta y los que sean necesarios para garantizar el abastecimiento de agua potable a la población con el fin de que puedan prescindir de la utilización de agua del grifo para consumo. Instar a la Junta a resolver con la máxima urgencia las analíticas que informen sobre la potabilidad o no del agua procedente del embalse de Almendra.

En caso de confirmarse la falta de potabilidad del agua, continuar la colaboración de la Diputación con los ayuntamientos afectados poniendo a disposición los medios necesarios de manera inmediata. Realizar por parte de la Diputación los estudios necesarios y tomar las medidas a medio y largo plazo necesarias para garantizar la potabilidad del agua en Sayago de manera permanente, exigiendo la colaboración de las instituciones que tengan competencia.