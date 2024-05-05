Programa de las fiestas de Morales del Vino 2024
El miércoles tendrá lugar el pregón que dará inicio oficial al programa festivo
A. A.
Después de la tradicional puesta del mayo, Morales del Vino ya cuenta las horas para los días grandes de las fiestas patronales. El miércoles se celebra el tradicional pregón y el jueves tendrá lugar la popular romería en la ermita del Cristo.
MIÉRCOLES 8 DE MAYO
20:00 PREGON POR PARTE DE LOS QUINT@S 24-25. AYUNTAMIENTO DE MORALES DEL VINO
A CONTINUACIÓN DESFILE DE PEÑAS CON PASACALLES AMENIZADO POR LAS CHARANGAS "TROPEZÓN Y "LA ESCALA 2.0"
22:00 H DJ REDON CARPA DE LA PRADERA DEL STMO, CRISTO DE MORALES
DISCOMÓVIL LA ZONA 23:45 CARPA DE LA PRADERA DEL STMO CRISTO DE MORALES.
SE FACILITARA UN SERVICIO ESPECIAL DE AUTOBUS ENTRE MORALES DEL VINO (PARADA DE AUTOBUS Y LA PRADERA DEL STMO, CRISTO DE MORALES, SERÁ GRATUITO DESDE LAS 21:00 A00:00H ININTERRUMPIDAMENTE Y DE LAS 00.00 EN ADELANTE SERÁ CADA 30 MINUTOS
JUEVES 9 DE MAYO
10:30 H. SALIDA DE LA PROCESIÓN DE LA IGLESIA DE LA ASUNCIÓN DE MORALES DEL VINO ACOMPAÑANDO A LA VIRGEN DEL ROSARIO HACIA LA ERMITA DEL STMO. CRISTO DE MORALES AMENIZADO POR LA CHARANGA "LOS CHIRLOS".
12:00H. SANTA MISA MAYOR OFICIADA POR EL PARROCO DE LA LOCALIDAD DON FCO JAVIER FRESNO CAMPOS EN LA ERMITA DEL STMO, CRISTO DE MORALES DEL VINO A LA FINALIZACIÓN BAILE VERMUTH EN LAS INMEDIACIONES DE LA ERMITA CON LA CHARANGA "LOS CHIRLOS"
21:00 H. REGRESO DE LA PROCESIÓN DESDE LA ERMITA DEL STMO, CRISTO DE MORALES HACIA LA IGLESIA DE LA ASUNCIÓN DE MORALES DEL VINO, ACOMPAÑADOS POR LA CHARANGA "LOS CHIRLOS". SE FACILITARA IN SERVICIO ESPECIAL DE AUTOBUS ENTRE MORALES DEL VINO (PARADA DE AUTOBUSI
Y LA PRADERA DEL STMO CRISTO DE MORALES, GRATUITO 1700A 21:00 CADA 30 MINUTOS DE 10:00 A 14:00 H-MINTERRUMPIDAMENTE
23:30 H. MACRODISCOTECA MANDALA SHOW. PLAZA DE LA DIPUTACIÓN
VIERNES 10 DE MAYO
11:00-14.30 HL HINCHABLES Y JUEGOS INFANTILES (HASTA 15 AÑOSI CON ACHE MUNDOHINCHABLE ZONA DEL PABELLON
14:00 H. ARROZ A LA ZAMORANA PABELLON MUNICIPAL JOSÉ HERNÁNDEZ MACIAS DE MORALES DEL VIND
RETIRADA DE TICKETS EN EL AYTO DE MORALES DEL VINO DEL 22 AL 30 DE ABRIL 009:00 A 15:00 H3
PEÑAS: 5008 COMDA 10.000 COMIDA CENA DEL 12/05 GENERAL: 8.000 COMIDA 15.000 COMIDA CENA DEL 12/05
ENTRADA EN TAQUILLA EL MISMO DIA 10000
15:30-17:30 H. HINCHABLES Y JUEGOS INFANTILES (HASTA 15 AÑOS) CON ACHE MUNDOHINCHABLE Y TREN POR LAS CALLES DEL PUEBLO.
ZONA DEL PABELLON
19:00 E. HUMOR AMARILLO PARA PEÑAS OFICIALES. PLAZA DE TOROS PORTÁTIL URBANIZACIÓN EL JUNCAL ICRUCE C. RIO TERA/C. RIO QUERO)
20:00 H. MASTERCLASS GIMNASIA "MUEVETE POR TO SALUD. PLAZA DEL AYUNTAMIENTO 0:00H. ORQUESTA LA HUELLA. APARCAMIENTO DEL PABELLON.
A CONTINUACIÓN, LA ZONA MACRO.
SÁBADO 11 DE MAYO
11:00-14:30 H. HINCHABLES Y JUEGOS INFANTILES (HASTA 15 AÑOSI CON ACHE MUNDO HINCHABLE PISTAS POLIDEPORTIVAS PLAZA DE LOS VIÑEDOS.
18:20 K. GRAN CONCURSO DE CORTES, SALTOS Y QUIEBROS.
PLAZA DE TOROS PORTÁTIL URBANIZACIÓN EL JUNCAL (CRUCE C. RIO TERA/C, RÍO DUERO) ENTRADA ANTICIPADA 12.000 TAOUILLA 15.000 PEÑAS 10:006 (EXCLUSIVAMENTE AYTO 20:30 H FLAMENCO Y RUMBAS A CARGO DEL GRUPO "BIENMESABE
PARKING CALLE MARGARITA FRENTE A LA PISCINA,
30. ORQUESTA PIKANTE
APARCAMIENTO DEL PABELLÓN A CONTINUACIÓN, MACRODISCOTECA ALEFRAN 2.0
DOMINGO 12 DE MAYO
08:00 H. DIANA MORALINA CON CHOCOLATE CON CHURROS PARA TODOS LOS ASISTENTES, AMENIZADA POR LA CHARANGA "ROTATO". LUGAR: APARCAMIENTO DEL PABELLON
10:30 H EXHIBICIÓN DE JUDO. PLAZA DEL AYUNTAMIENTO
10:30 H. CÓMICO PARA TODOS LOS PÚBLICOS JULITO RAPADO. PATIO BLAS VEGA AYTO MORALES DEL VINO
16:30 H JUEGOS TRADICIONALES BOLOS Y RANA (INSCRIPCIONES HASTA LAS 17:00 HORAS) ANTIGUO CAÑO DE MORALES ZONA EDIFICIO DE USOS MÚLTIPLES
17:00 H. I DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADOS FCYLF. MORALES DEL VINO ATLÉTICO VS CO INTER LOS VALLES CAMPO MUNICIPAL DE FÚTBOL "LA LLAGONA
19:00 H TRIBUTO GRANDES HITS DE LA MÚSICA.
SALON DEL AYUNTAMIENTO 21:00 H. PATATAS CON CARNE PABELLÓN MUNICIPAL "IOSE HERNANDEZ MACIAS DE MORALES DEL VINO RETIRADA DE TICKETS EN EL AYTO DE MORALES DEL VINO DEL 22 AL 30 DE ABRL (09:00 A 15:00 H)
PEÑAS CENA GENERAL ENTRADA EN TAQUILLA EL MISMO DIA0006
23:00. FIN DE FIESTAS: FUEGOS ARTIFICIALES.
CALLE LOS ALMENDROS.
Torneos deportivos
28 DE ABRIL DE 2024-10:00
JORNADA DE JUEGOS ESCOLARES BADMINTON PABELLÓN MUNICIPAL JOSE HERNANDEZ MACIAS
TROFEO DE FUTBOL CRISTO DE MORALES: 29 DE ABRIL DE 2024 17:00H PREBENJAMIN SALA PABELLON MUNICIPAL JOSE HERNANDEZ MACIAS CO MORALES DEL VING ATLÉTICO VS ZAMORA CFSAD.
28 DE ABRIL DE 2024 20:45 1. AFICIONADO-SALA PABELLON MUNICIPAL JOSE HERNANDEZ MACIAS CO MORALES DEL VINO ATLETICO VS VILLALAZAN CF.
2 DE MAYO DE 2024 CAMPO MUNICIPAL DE FÚTBOL "LA LLAGONA
17:00 ALEVIN CO MORALES DEL VINO ATLETICO VSCO AMOR DE DOS
10:00 BERESAMIN-CO MORALES DEL VIND ATLETICO VS CO AMOR DE DIOS
19:00-INFANTIL-CO MORALES DEL VINO ATLÉTICO UD SAN LORENZO CO. 20:30-AFRCIONADO FUTBOL
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