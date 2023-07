Una semana después de que se conociera que la Mancomunidad Cabeza de Horno de Salamanca declaraba "no apta" el agua que toma del embalse de Almendra por "exceso de plaguicidas", la Mancomunidad Sayagua hace público un comunicado aconsejando, "de forma preventiva no usar el agua para consumo humano".

La decisión se ha tomado durante la asamblea de la Mancomunidad Sayagua, convocada para el nombramiento del nuevo presidente tras las elecciones municipales de mayo pasado (ha vuelto a salir elegido Carlos Blanco).

El encuentro ha permitido tratar el asunto del agua, más de una semana después de conocerse la situación en Salamanca, y tras un debate entre los alcaldes y concejales de Sayago presentes, se ha acordado aconsejar que no se consuma agua del grifo como una medida preventiva y a la espera de los resultados de los análisis que ha realizado el Servicio Territorial de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

Análisis que como ha confirmado esta misma mañana la delegada territorial de la Junta, Leticia García, se realizaron el pasado 21 de julio una vez que este diario informó de la situación de los pueblos de Salamanca que toman el agua a unos 30 metros de los de Sayago. "Las muestras (tomadas tanto en el embalse con en la estación depuradora de Carbellino) tardan unas tres semanas" ha puntualizado la delegada de la Junta, quien ha apelado a la tranquilidad, confirmando que los análisis anteriores realizados por Sanidad "han dado todos correctos".

El comunicado firmado por el presidente "en funciones" de la Mancomunidad Sayagua, Carlos Vega, hace referencia a la "alarma suscitada con motivo de las noticias que han salido en los medios de comunicación referentes a la existencia de plaguicidas en las aguas del embalse de Almendra".

Noticias que no ha hecho más que reproducir el comunicado de la Mancomunidad Cabeza de Horno de Salamanca, donde se apelaba a sus municipios a no consumir el agua al ser declarada "no apta" por Sanidad.

Sayagua añade que esta Mancomunidad que gestiona el abastecimiento de agua a la comarca de Sayago "no tiene constancia alguna de anomalías en las analíticas que se vienen haciendo con la periodicidad de costumbre. No obstante, se ha procedido al encargo de nuevos análisis, estando a la espera de los resultados. Hasta que tengamos los resultados se aconseja, de forma preventiva, no usar el agua para consumo humano".

Entre las hipótesis que se manejan sobre los resultados de las muestras tomadas en la parte salmantina del embalse de Almendra, no se descarta un posible vertido puntual que ha dado origen al exceso de plaguicidas. Pero todo está a la espera de las muestras que aún se analizan. Mientras tanto, en la provincia de Salamanca los municipios de la Mancomunidad de Cabeza de Horno continúan sin beber agua del grifo a la espera de nuevas noticias y la Diputación de Salamanca ha dotado de agua a los pueblos mediante camiones cisterna.