Marea de girasoles en memoria de Leticia Rosino

Esta vez en forma de girasoles y globos amarillos. "El girasol era su flor favorita" evoca Santiago Andrés, tío de Leticia, quien junto a Inmaculada Andrés, madre de la joven, ha acudido al colegio de Tábara para participar en el acto de recuerdo a quien fue una de sus alumnas más brillantes.

Inmaculada Andrés expresaba en una carta la mezcla de sentimientos, "dolor, pena, rabia, impotencia, desilusión..." en el quinto y terrible 3 de mayo.

Solo las palabras de doña Tere, maestra de Leticia en el colegio de Tábara, regalaron un momento de sosiego a la familia. A sus 84 años, la docente exhibió una extraordinaria lucidez para recordar a Leticia.

Una pequeña semblanza que los alumnos del CRA Tábara escucharon con atención y emoción. Evocó doña Tere a una niña "inteligente, constante y trabajadora", cualidades que no siempre van de la mano en un estudiante, precisó. Pero en Leticia convergía una niña despierta, aplicada y persistente que llegaría a estudiar Ingeniería Agrícola en la Universidad de Salamanca, se especializaría en Gastronomía y Seguridad Alimentaria, además de cursar un Máster de Enoturismo.

Todo un ejemplo para los alumnos del CRA de Tábara, atentos a a las palabras y la semblanza expuesta por la veterana maestra. Tras las palabras de doña Tere, las de la propia directora del centro, Marta Pérez, de la misma quinta que Leticia y con la que trabó relación cuando ésta se interesó por aprender inglés y formarse en Inglaterra. "Quiso prepararse antes de ir a Londres" recordó Marta Pérez, para destacar después los valores de una joven brillante que siempre quiso volver a su pueblo y trabajar en la zona luchando por un mundo rural que le apasionaba.

A petición de una alumna, el sencillo acto de recuerdo a Leticia en el colegio concluyó con la canción "Girasoles" de Rozalén. "Y... Tienes en los ojos girasoles. / Y cuando me miras, soy la estrella que más brilla. / Cuando ríes se ilumina todo el techo./ Ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro...".

El CRA de Tábara había despertado con los girasoles en sus ventanas. Una planta icónica para Leticia y ahora para su recuerdo.

Inmaculada Andrés también quiso evocar el 3 de mayo con una imagen de Leticia junto a los girasoles y la plaza de Tábara se teñía también de amarillo en el quinto aniversario de su muerte violenta en manos de un menor.

Desde aquella tragedia, su madre abandera la batalla reclamando una "modificación urgente" de la Ley del Menor que impida que agresores como el violador y asesino de Leticia "en tres años esté en la calle. Algo que me pone los pelos de punta".

El 14 de mayo el recuerdo de Leticia inundará de nuevo su pueblo con un homenaje en el auditorio de Tábara que lleva su nombre. Será a las 18.30 horas, cuando están citadas todas las personas que deseen participar en el acto.

Los girasoles volverán a inundar una tarde organizada por la Fundación Leticia Rosino, con lectura de poemas y cartas, y amenizado por la música. Clarinete (Carlos Orobón), piano (Diego Turrión), saxofón (Mª Cruz Prieto y Sandra Torrero) y violín (Diego Sánchez Mangas).

3 de mayo, el recuerdo de una madre

Hoy 3 de mayo es un día cruel y horroroso en mi vida, en el cual se mezclan los sentimientos, dolor, pena, rabia, impotencia, desilusión y un largo etc. Saber que alguien muy especial para ti, como es una hija que es lo que más quieres en este mundo, no está a tu lado para abrazarla, besarla, tomar un café, conversar como madre e hija, no poder disfrutar de ella porque hay un descerebrado un culpable de su ausencia, me produce una gran desazón en el cuerpo, que el odio y el rencor están a flor de piel. Una vida truncada, acabada, porque alguien se le antojó tenerte, disfrutar y abusar de ti sin tu consentimiento. ¡ESO NO TIENE PERDÓN! Este violador y asesino en tres años estará en la calle, algo que me pone los pelos de punta. ¿Y qué pasará entonces? No se sabe, pero con el tiempo volverá a reincidir, porque estos depredadores no se rehabilitan, lo llevan en su ADN. No deberían de salir nunca a la calle, igual que las víctimas nunca volverán a ver la luz. Se acabó todo para ellas. Las sentencias que se le ponen son insuficientes, ridículas, dándole todos los privilegios y facilidades y en algunos casos reduciendo las penas, pero olvidándose de las víctimas y ahora con las nuevas Leyes más a su favor. Quiero tener valor y fuerza para seguir luchando contra esta lacra social que nunca se acabará, insistiendo en la modificación de las leyes. Se necesitan sentencias más duras, una vida no la puedes valorar con unos pocos años de cárcel. Últimamente, están aumentando los casos de violaciones en grupo, la mayoría son menores de edad, y, por tanto, intocables, esos niños violadores, estos nuevos monstruos, necesitan un castigo, que paguen por sus hazañas y diversiones, destrozan demasiadas vidas. Chicas que quedan marcadas y traumatizadas, que difícilmente podrán hacer una vida normal. MENORES VIOLADORES DE MAYORES DEPREDADORES. Necesitamos urgentemente cambiar la ley del menor Con un problema tan visible, no debemos de mirar hacia otro lado. Cero protecciones a los asesinos. Empecemos todos a trabajar para que esto cambie. La base principal está en casa, la familia, donde tiene que reinar el cariño y respeto hacia los demás, esos valores que estamos perdiendo. RESPETO, RESPETO, RESPETO