Cinco años sin Leticia Rosino Andrés. Hoy se cumple el quinto aniversario del asesinato de la joven tabaresa por un menor en Castrogonzalo, donde Leticia trabajaba.

Con este motivo, su madre, Inmaculada Andrés, ha publicado un emotivo recuerdo en Tuvozdigital, que reproducimos.

Hoy 3 de mayo es un día cruel y horroroso en mi vida, en el cual se mezclan los sentimientos, dolor, pena, rabia, impotencia, desilusión y un largo etc.

Saber que alguien muy especial para ti, como es una hija que es lo que más quieres en este mundo, no está a tu lado para abrazarla, besarla, tomar un café, conversar como madre e hija, no poder disfrutar de ella porque hay un descerebrado un culpable de su ausencia, me produce una gran desazón en el cuerpo, que el odio y el rencor están a flor de piel.

Una vida truncada, acabada, porque alguien se le antojó tenerte, disfrutar y abusar de ti sin tu consentimiento.

¡ESO NO TIENE PERDÓN!

Este violador y asesino en tres años estará en la calle, algo que me pone los pelos de punta.

¿Y qué pasará entonces?

No se sabe, pero con el tiempo volverá a reincidir, porque estos depredadores no se rehabilitan, lo llevan en su ADN.

No deberían de salir nunca a la calle, igual que las víctimas nunca volverán a ver la luz. Se acabó todo para ellas.

Las sentencias que se le ponen son insuficientes, ridículas, dándole todos los privilegios y facilidades y en algunos casos reduciendo las penas, pero olvidándose de las víctimas y ahora con las nuevas Leyes más a su favor.

Quiero tener valor y fuerza para seguir luchando contra esta lacra social que nunca se acabará, insistiendo en la modificación de las leyes.

Se necesitan sentencias más duras, una vida no la puedes valorar con unos pocos años de cárcel.

Últimamente, están aumentando los casos de violaciones en grupo, la mayoría son menores de edad, y, por tanto, intocables, esos niños violadores, estos nuevos monstruos, necesitan un castigo, que paguen por sus hazañas y diversiones, destrozan demasiadas vidas.

Chicas que quedan marcadas y traumatizadas, que difícilmente podrán hacer una vida normal.

MENORES VIOLADORES DE MAYORES DEPREDADORES.

Necesitamos urgentemente cambiar la ley del menor

Con un problema tan visible, no debemos de mirar hacia otro lado.

Cero protecciones a los asesinos.

Empecemos todos a trabajar para que esto cambie.

La base principal está en casa, la familia, donde tiene que reinar el cariño y respeto hacia los demás, esos valores que estamos perdiendo.

RESPETO, RESPETO, RESPETO