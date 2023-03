La delegada territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, Leticia García, y el director general de Patrimonio Natural y Política Forestal de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, José Ángel Arranz, han celebrado esta mañana una reunión con los representantes de los ayuntamientos afectados por los incendios en la Sierra de la Culebra y otros acaecidos el pasado verano. También han asistido al acto el jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora, el jefe del Servicio de Restauración y Gestión Forestal y varios técnicos encargados de la gestión de los futuros trabajos.

La restauración de los terrenos se va a llevar a cabo de forma participativa con los alcaldes que representan a todos los vecinos, tal y como ha reiterado la delegada territorial en varias ocasiones.

La recuperación de los montes calcinados por los incendios del pasado verano es una labor de largo alcance gestionada por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, que implica a distintos actores y cuyo planteamiento debe ser coherente con la realidad socioeconómica y natural de las zonas. De hecho, los trabajos de reforestación, que comenzarán en 2023, se prolongarán durante 10 años.

Ante la tragedia, los mecanismos naturales han podido recuperar alguna vegetación natural mediante la regeneración espontánea durante los primeros meses. A partir de aquí, será preciso acometer las actuaciones para restaurar los ecosistemas naturales, la capacidad productiva de los mismos, la actividad económica que de ahí se deriva, así como las defensas naturales para los pueblos.

Una vez aplicadas las actuaciones de emergencia sobre el terreno de los montes; el aprovechamiento para la extracción de la madera quemada, limitando la aparición de plagas, preparándose para su posible control, y eliminando elementos que condicionen las posteriores labores de plantación, se hace necesario, en tanto la regeneración natural progresa, hacer los planteamientos conjuntos entre la propiedad de los terrenos y los gestores para enfocar los trabajos de restauración

En el encuentro celebrado, se ha trasladado a los representantes de los ayuntamientos una serie de preguntas que permitan encauzar las inquietudes y requerimientos de las entidades locales al respecto de la restauración. Y, en la medida que la realidad lo permita, diseñar aquella incorporando dichos planteamientos.

Protesta de COAG

A las puertas del Servicio Territorial de Sanidad, en la plaza Alemania de Zamora, donde ha tenido lugar la reunión, se ha concentrado un pequeño grupo de COAG procedente de la zona de la Sierra de la Culebra con pancartas exigiendo la dimisión de José Ángel Arranz, a quien consideran "el primer responsable de la nefasta gestión de los incendios, y si le quedara un mínimo de dignidad presentaría la dimisión", en palabras de José Manuel Soto.

La mayor pancarta que sostenían los manifestantes también exigía "saber la verdad sobre el incendio de nuestra sierra".

"Es verdad que en la Fiscalía ha archivado las denuncias que le pusieron, pero nosotros somos la gente que pisamos la sierra, somos los que vivimos allí y ya hemos dictado la sentencia hace tiempo: es culpable. Culpable por no haber movido los medios que tenía que haber movido, y culpable por no querer gastar dinero cuando estaba verde y sí se gastan millones cuando está quemado. Por cierto, millones que van a salir del fruto de la madera quemada, o sea que van a invertir lo que nos quiten a los pueblos, por lo tanto este señor no merece el puesto que tiene", declaró Soto en la plaza Alemania.