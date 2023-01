Tráfico aumentará los radares de tramo y fijos en la N-122, de Zamora a Portugal

La Dirección General de Tráfico instalará nuevos radares de tramo y fijos en el trazado de la polémica y peligrosa carretera Nacional 122 que va desde Zamora capital (final de la autovía del Duero A-11 en Guimaré) hasta Quintanilha (Puente Internacional del río Manzanas donde enlaza con la Autopista Trasmontana).

Así lo anunciaba el Jefe Provincial del Tráfico en Zamora, Alfonso Ibánez Colmenares, en su última comparecencia junto al Subdelegado del Gobierno en Zamora, incidiendo en que “la carretera Nacional 122 es una de las carreteras que más nos preocupa a nivel de seguridad vial de la provincia de Zamora. Nos preocupan todas y mucho, pero la Nacional 122 es una de las que más nos preocupan”.

El Jefe Provincial de Tráfico sentenciaba: “queremos mejorar con dispositivos en carretera, hemos pedido radares de tramo, fijos, paneles de mensajes variables y expiras para controlar la intensidad del tráfico”. Los radares fijos o cinemómetros, sin operador suelen situarse en los márgenes de la carretera (bien en pórticos o postes).

El “radar de tramo” consta de dos o más cámaras de visión artificial sincronizadas, situadas en dos extremos de un tramo de carretera, calculando la velocidad media de cada vehículo.

Ya existe uno en la Nacional 122 que controla el tramo desde el cruce de Almaraz (gasolinera) hasta la variante de Muelas (justo a la entrada del puente sobre el embalse de Ricobayo): la velocidad máxima permitida es de 90 kilómetros. Dentro de él hay un trecho limitado a 80 por riesgo en días de lluvias. Tanto los radares fijos como los de tramo estarán señalizados con lo cual los usuarios de la Nacional 122 sabrán donde se ubicarán. La travesía de Fonfría (limitada a 50) es uno de los puntos con más denuncias por exceso de velocidad.

En cuanto a las “Espiras” o “Bucles Magnéticos” se trata de sensores viales de referencia. Por su coste, funcionamiento y simplicidad las espiras son los detectores más utilizados en los nuevos algoritmos de gestión y control del tráfico. Permiten calcular con precisión el flujo del tráfico e incluso la velocidad de los vehículos y su longitud (algo importante en la Nacional 122 donde una gran parte del tránsito es de grandes camiones).

La “Nacional 122 es la carretera más peligrosa de Aliste”, así lo atestiguan los propios alistanos que consideran que “salir a la Nacional 122 para ir a Zamora se ha convertido en una apuesta de alto riesgo donde sabes que te vas a jugar la vida a cara o cruz debido al tercermundista estado de la calzada y la alta densidad de tráfico de vehículos pesados procedentes o con dirección a Portugal. Una auténtica temeridad”.

La Nacional 122, cuyo límite de velocidad por su categoría sería de 100 kilómetros por hora, la realidad es que cuenta con varios tramos por debajo de ese límite preestablecido.

Desde el final de la autovía del Duero (circunvalación de Zamora capital), por “El Puerto”, hasta las inmediaciones del cruce del Campillo (Almendra y Valdeperdices) la velocidad está limitada a solamente 80 kilómetros por hora y no se puede adelantar al ser prácticamente todo el tramo línea continua.

Limitaciones

Las limitaciones temporales de velocidad temporales han llegado ahora al tramo que va desde Fonfría hasta Arcillera: en la zona del “Prado Concejo” de Ceadea (entre Fornillos y el cruce de Gallegos del Río) está prohibido circular a más de 60 en una zona y a más de 80 en otra”.

Es tal el miedo, en algunos casos ya podría decirse que pánico, a viajar por la Nacional 122, muy en particular las personas mayores, que cada día son más los alistanos y alistanas que optan por la alternativa de utilizar la carretera provincial ZA-P-1405 de Zamora a Mahíde con un recorrido de 75 kilómetros muy bien conservados.

Si bien cuenta con el problema o más bien desventaja de tener que cruzar por los cascos urbanos de trece pueblos, Mahíde, Pobladura, La Torre, Palazuelo de las Cuevas, Bercianos, Gallegos del Río, Domez de Alba, Vegalatrave, Muga, Carbajales de Alba, Manzanal del Barco, Palacios y Andavías, ofrece la enorme ventaja de la baja densidad de tráfico: “Puedes ir a Zamora y te cruzas con tres coches, mientras que por la 122 tienes que cruzarte con cien y la mayoría trailers”. En esta carretera sólo cuentan con variantes La Hiniesta, Valer y San Vicente de la Cabeza.

La Nacional 122 es una carretera donde la seguridad vial se tambalea por la alta densidad de tráfico, su grave deterioro y también por las malas prácticas.

Treinta años desde el “interés estratégico”

En 2023 se cumplen treinta años desde que en 1993 se declaraba oficialmente de “Interés Estratégico” la reconversión de la N-122 en autovía del Duero. España miraba entonces por encima del hombro a Portugal seguros de que la IP-4 generaría un cuello de botella pasada “La Raya”.

Resulta que la República Portuguesa, a pesar de sus crisis económicas, lograba poner en marcha la “Autopista Trasmontana” e incluso construyeron ellos (y costearon) el Puente Internacional sobre el río Manzanas. Además, rompieron la barrera natural construyendo el Túnel de Marao el mayor entonces de la Península Ibérica. Mientras, en España la Nacional 122 solo ha sumado siniestros, muertos y fallecidos.

El Ministerio de Transportes iniciará las obras de reconversión, según el subdelegado del Gobierno en Zamora Ángel Blanco, por su final. La iniciativa sorprende dado que es el único tramo que cuenta con un sistema de autovía, dos carriles en cada dirección y ser el tramo con menos siniestralidad. La actuación se ejecutaría en los últimos 1.513,33 metros de la actual N-122 dentro del término de San Martín del Pedroso. Se incluirá un paso superior de 30 metros de ancho cuyo objetivo es la permeabilidad viaria y faunística en la zona del histórico “Monte Pedroso”.

Además, se ejecutarán medidas geotécnicas para el sostenimiento de los taludes de tierra y roca de desmonte, drenaje transversal y longitudinal, caminos laterales, elementos de seguridad viaria, señalización horizontal y medidas correctoras a nivel de Medio Ambiente. Alistanos y trasmontanos, tras treinta años de promesas incumplidas por parte de todos los gobiernos que han pasado por el Palacio de la Moncloa, reconocen que “ya no nos creemos nada”. Que una de las prioridades es sacar el tráfico pesado de la travesía de Alcañices ya nadie lo pone en duda. A partir de ahí los alistanos coinciden en que “no se puede o no se debería empezar la casa por el tejado” . Y exigen que “las obras comiencen en Zamora en dirección a Alcañices y no es un capricho, sino porque es el tramo más peligroso y para saberlo no hace falta hacer costosos estudios, basta con sumar siniestros, fallecidos y heridos en los últimos años; pero también porque ese es el tramo que más necesitamos utilizar”.