El puente sobre la antigua vía del ferrocarril entre La Hiniesta y Andavías ya está abierto para circular en ambos sentidos a la vez. Desde que ocurrió el trágico accidente en junio de 2020 –un coche se precipitó desde el viaducto a la vía del tren y fallecieron el maquinista de un Alvia y el conductor del vehículo– solo se podía circular en un sentido, debido a las balizas colocadas sobre la calzada para evitar nuevas caídas, ya que las protecciones originales quedaron muy dañadas tras el siniestro.

Las nuevas barreras de seguridad no se podían anclar al propio puente, y la solución ha pasado por habilitar dos estructuras metálicas paralelas, a ambos lados del viaducto, que se han rellenado de hormigón para sujetar a las mismas las nuevas barreras y despejar por fin la calzada para los vehículos. Unas barreras iguales se colocarán en los accesos al puente. El precio total de las obras asciende a 276.107,85 euros.

Así lo ha explicado el vicepresidente primero de la Diputación Provincial de Zamora y diputado del Área de Carreteras, José María Barrios Tejero, que visitó el puente acompañado de los alcaldes de La Hiniesta, Andavías y Carbajales de Alba. La infraestructura se encuentra en la carretera ZA-P-1405, de Zamora a Mahíde por Carbajales, de gran importancia para comunicar todos los pueblos de la Tierra de Alba con Zamora.

Por eso, la Diputación de Zamora proyecta un nuevo puente sobre la vía del ferrocarril. El puente actual, aunque ya se puede circular en ambos sentidos, cuenta con curvas de acceso y salida de 90 grados y la velocidad se reduce a 30 kilómetros por hora. Unas condiciones que Barrios reconoce que “no son apropiadas para el siglo XXI”. El nuevo tendrá una curva mucho más abierta, “un trazado casi recto”, en palabras del mandatario provincial.

El Área de Carreteras de la Diputación contrataba a principios de 2022 la redacción del proyecto para la construcción de un nuevo puente. Barrios explicaba que el proceso “lleva 10 meses parado, pero no es culpa de la Diputación, sino de Adif”. La institución está pendiente de un permiso de la Administradora de Infraestructuras Ferroviarias para realizar dos catas a ambos lados de la vía, y aseveró que “la paralización es absurda, porque las catas no afectan en nada al tráfico ferroviario”. De no ser por esa paralización, asegura Barrios, “ya estaríamos licitando las obras de construcción”.

Mejoras en La Hiniesta y Palacios del Pan

Pero el nuevo puente no es la única mejora que la Diputación proyecta para la carretera ZA-P-1405. El diputado de Carreteras de desvelaba ayer que se van a mejorar dos intersecciones para garantizar la seguridad vial. La primera será la entrada a La Hiniesta, donde se habilitará un carril de desaceleración para entrar al pueblo sin tener que frenar en los carriles principales, así como un carril central para la incorporación a la carretera en dirección Zamora.

Igualmente, se mejorará la intersección con un camino en Palacios del Pan que da acceso a dos urbanizaciones junto al embalse, a una playa fluvial y a las instalaciones del Club de Vela. El tráfico en este punto es muy elevado en verano, por eso se habilitará un carril de deceleración en el centro de la calzada y un carril de incorporación desde el camino en dirección Palacios. Estas obras saldrán se han presupuestado en 834.352,08 euros (IVA incluido) y Barrios prevé que salgan a licitación “pronto”, ya que “en este caso no dependemos de Adif ni de otras instituciones”. La previsión es que en verano ya se estén ejecutando los trabajos.

Por último, el diputado ha reconocido que la obra para reponer las barreras de seguridad en el puente del accidente se ha demorado más de lo habitual, dos años y medio desde que ocurrió el suceso. El principal motivo es que los hechos estaban judicializados y durante mucho tiempo no estuvo permitido actuar en el puente, aunque con posterioridad a los ingenieros también les llevó tiempo dar con una solución viable.