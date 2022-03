Los incrementos del coste de la luz, que día a día alcanza niveles históricos, y la no menos temeraria subida del gasóleo, sitúan al sector agrario en un verdadero aprieto que hace inviables las explotaciones. De “situación dramática” habla la organización agraria UPA, que urge a España y a la Unión Europea a actuar con “medidas extraordinarias” ante lo que no duda en calificar como una “cuestión de estado”.

“Cualquier agricultor o ganadero que haga cuentas ve claramente que es imposible seguir así. Los contratos para la campaña riego el año pasado estaban a 6 céntimos el KW/hora y ahora las eléctricas están ofreciendo a 42 céntimos, incluso se niegan a firmar porque temen que siga subiendo. En estas condiciones es imposible regar” advierte Aurelio González, secretario general de UPA de Castilla y León.

“En unos momentos como los actuales, con unos costes de producción desorbitados en el sector agrario, y con una tarifa eléctrica que está por las nubes, nuestra organización considera de sentido común que las administraciones competentes, desde España hasta la Unión Europea, desarrollen una normativa excepcional que marque unos topes de precio durante los meses del conflicto bélico mundial que estamos sufriendo”.

De igual modo consideran “básica” la eliminación de impuestos que gravan la electricidad y carburantes para una actividad profesional básica para la población como es la agraria. “En momentos excepcionales, con una guerra en Europa, hay que tomar medidas excepcionales. Estos precios de la energía son insoportables” incide Aurelio González.

Un porcentaje importantísimo tanto del coste de la luz como de los carburantes es por la vía de impuestos, y en ese sentido UPA apunta que la Comunidad Europea “debe dar un paso al frente, y actuar desde ya mismo porque de lo contrario los agricultores y ganaderos no podrán sembrar, no podrán producir, y no podrán alimentar a la población dada la ruina que les puede alcanzar de lleno”.

Costes "inasumibles"

La organización agraria advierte que la escalada de costes energéticos es “inasumible” y debe abordarse con cambios normativos “de calado” a nivel europeo. El sistema de fijación de precios de la electricidad “debe cambiar y los costes de combustibles, fertilizantes y fitosanitarios deben vigilarse con lupa para evitar prácticas especulativas con las que algunos hacen el agosto a costa de la ruina de todo un sector”.

UPA denuncia la “situación lamentable y límite actual hasta el punto de la negativa de las eléctricas a la renovación de los contratos con los regantes para toda la campaña en una situación dramática como la actual con precios disparatados de petróleo, gas y luz debido a la invasión de Rusia a Ucrania”.

El caso del cultivador de patatas

Para describir la situación se pone el ejemplo de un cultivador de patatas en Castilla y León que el año pasado pagó 1.200 euros por la luz, mientras que este año a día de hoy se le facturaría sólo en ese concepto en torno a 8.000 euros, “algo que resulta absolutamente inasumible”.

En opinión de la Unión de Pequeños Agricultores la clave ahora debe ser garantizar la producción de alimentos para todo el continente, y en este sentido es momento de realizar política agraria “inteligente y ágil”. Los agricultores y ganaderos “estamos a disposición de la sociedad para seguir produciendo alimentos, pero los Gobiernos deben adaptar las normativas a una situación de guerra como la que estamos viviendo. Estamos en una situación excepcional y se necesitan medidas excepcionales para producir alimentos y transportarlos”.