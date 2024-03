PSOE e IU consideran lesivo para Benavente el convenio del parque de bomberos con el consorcio

PSOE e IU consideran "lesivo" para los intereses de Benavente el nuevo convenio del Consorcio de Extinción de Incendios con el Ayuntamiento de Benavente y han anunciado su voto en contra en la sesión plenaria que tendrá lugar mañana.

El Grupo Municipal Socialista califica de "grave error" incluir como propiedad municipal un vehículo que es de titularidad de la Diputación de Zamora "con lo que el convenio ya debería de quedar sobre la mesa para su corrección"

El nuevo convenio "suprime la potestad del Ayuntamiento para cobrar las tasas por la prestación de servicio en Benavente", lo que si se contemplaba en el anterior, que recogía que "las actuaciones objeto de este convenio podrán ser objeto de sujeción a la tasa que por la prestación del servicio tenga establecida el Consorcio".

Bomberos de Benavente actuando durante la caída de un árbol tras un temporal. / J. A. G.

En tercer lugar, sostiene el PSOE que este convenio establece una subvención idéntica 400.000 para cuatro años, "cargando el efecto de la subida del coste de personal en el Ayuntamiento y no asumiendo sin compromiso escrito de mejora mientras que el anterior se establecía una subida progresiva que compensaba en parcialemente el incremento de los costes municipales", un aspecto que recoge el informe de la Intervención municipal, al que también se refiere el GMS.

Además, añade, "se elimna de este convenio la posibilidad que se tenía en el anterior para solicitar anticipos en el pago de la cuantía del convenio" y el GMS califica de "grave y perjudicial" para los intereses de Benavente "la supresión completa del punto quinto del anterior convenio que condonaba al Ayuntamiento Benavente la obligación de pago de un euro por habitante".

"Años de agravio"

Los socialistas creen que el nuevo convenio "compromete la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera del Ayuntamiento" y cita el informe de Intrevención que da cuenta de que con este acuerdo "ya se parte con un déficit este año de al menos de 127.840 euros que se ira incrementando con seguridad año a año".

En la misma línea, Izquierda Unida señala que el nuevo convenio nace con el citado déficit de 127.840 euros, "sin equilibrio económico, ni equidad, generando de salida un perjuicio económico al Ayuntamiento de Benavente y los benaventanos, e incumpliendo con la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, y carga la subida del coste de personal, el IPC anual, al Ayuntamiento".

IU resalta también que no se contempla, por escrito, la condonación o exención del pago de las transferencias que anualmente tienen que realizar los municipios consorciados y que se fija en 30.000 euros aproximadamente durante los años de vigencia del mismo, un gasto para el que existe consignación presupuestaria en el presupuesto municipal de ete año. La Coalición cita todas las advertencias del informe de Intervención.

Izquierda Unida subraya durante muchos años "ha sido un agravio comparativo que este servicio le cueste un euro por habitante a cualquier localidad y siete euros por habitante a Benavente, asumiendo gran parte del gasto anticipando todo el dinero, y sosteniendo la plantilla de personal. Agravio y costes soportados durante tantos años y cuya cantidad le hubiera venido tan bien a Benavente".

Propuestas de Izquierda Unida

IU propone que la duración del convenio no sea de cuatro años, hasta el 31 de diciembre de 2027, si no hasta la extinción del Consorcio Provincial, porque "a tenor de las negociaciones de la Diputación y sindicatos dejará de existir, lo cierto es que en el convenio que suscribe el Ayuntamiento de Benavente no figura clausula específica alguna de supresión del mismo".

Plantea solicitar y negociar con la Diputación un sistema mixto que contemple asumir el personal funcionario del Parque de Bomberos de Benavente, y que se incluya al mismo en la siguiente convocatoria del concurso oposición para dotarlo de las correspondientes plazas de funcionarios necesarias en el parque benaventano.

IU recuerda que la Ley exige que el personal de los parques de bomberos sea funcionario, que el servicio de extinción de incendios solo están obligados a prestarlo los Ayuntamientos mayores de 20.000 habitantes y "el desequilibrio económico con el que parte de este convenio lo sufraga Benavente y los benaventanos, al igual que el del personal, y de una competencia que le corresponde a la Diputación".