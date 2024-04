IU Benavente pone en duda la legalidad del nuevo contrato como socorrista de la concejal de Deportes

La Agrupación Local de Izquierda Unida de Benavente se suma a las dudas generadas en torno al proceso de estabilización en el que ha participado la concejala liberada Elena Justo. Dudas que surgen, explica "ya no en cuanto al hecho de haberlo superado, sino al encaje legal que tiene el hecho de tomar posesión de su nuevo puesto y poder conservar su cargo de concejala". Señala IU que "al ser incompatible ejercer un cargo público a la vez que se ocupa un puesto de empleado en la administración pública, no entendemos cómo es posible tomar posesión de dicho puesto, sin haber renunciado previamente a su condición de concejala".

Critica también la agrupación "cierto oscurantismo" en este acto administrativo, puesto que hace más de 20 días han solicitado tanto el informe de Secretaría como el de Personal en relación con este caso y "hasta la fecha, no se nos ha facilitado".

La concejala liberada explicaba esta semana que se ha acogido a una nueva excedencia forzosa puesto que el contrato que tenía era de monitora de natación y pasa a ser de socorrista. Es por elo que se la permite, según explica, a continual al frente de las concejalías este mandato.

IU asegura por su parte que esa justificación es una "mentira" puesto que "ostenta la condición de socorrista desde el año 2002 y es para ese puesto, para el que ha superado el proceso de estabilización". Hace hincapié la coalición de izquierdas en que no dudan de la legalidad de las excedencias pero sí "del encaje de bolillos que han tenido que hacer para justificar el hecho de no perder en todo este proceso su condición de concejala". No descarta IU tomar las medidas legales oportunas.