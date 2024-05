La alcaldesa de Vega de Tera tilda de fracaso la manifestación y no renunciará a la planta de biogás

La alcaldesa de Vega de Tera no dará marcha atrás a la implantación de la planta de biogás. Considera que la manifestación vecinal celebrada el pasado sábado "fue un fracaso" de participación. En el plazo de dos semanas la Corporación celebrará un Pleno municipal para abordar el arrendamiento de los terrenos a Capwatt, según ha nunciado. Previamente consultará a la Junta de Castilla y León sobre el justiprecio del suelo. También descarta convocar una consulta popular a los vecinos como ha pedido el Grupo Municipal de Zamora Sí.

"Han hecho una manifestación aprovechando un puente de cinco días en la comunidad de Madrid cuando los madrileños masivamente salen fuera. Los pueblos están llenos y aun así solo la oposición y sus familiares eran la mitad de la gente que había en la manifestación. Además, han intentado movilizar a todos los pueblos a cincuenta kilómetros a la redonda desde Benavente a Puebla diciendo que la planta les afecta para conseguir más apoyos, pero solo han acudido 159 personas", explicó ayer en relación a la manifestación.

A su juicio "Solo un uno por ciento o menos de toda la población convocada entre Benavente y Puebla de Sanabria fue a la manifestación y la mitad eran foráneos. Para mí no tienen ningún derecho a decirnos como tenemos que gestionar los recursos que podemos tener. Con lo cual la manifestación ha sido un rotundo fracaso. Si convocas a tanta gente y se hace en un puente y movilizas a un uno por ciento es un rotundo fracaso, y esto suponiendo que hubieran acudido 350 o 400 personas".

La alcaldesa de Vega tilda de fracaso la manifestación y no renunciará a la planta / J. A. G.

Cree la alcaldesa que, según sus datos, "pese a la desinformación y a las mentiras la mayoría de los vecinos empadronados en Vega, Junquera, La Milla y Calzada, están a favor de la planta".

Responde también Fuentes a las afirmaciones del manifiesto vecinal. "Han mentido con las distancias y cuando dicen que planta generará contaminación o que no es un proyecto sostenible. Ni contaminará, ni genera peligro para la salud humana, ni destruye la biodiversidad. Lo que han dicho choca con lo que dice el Ministerio de Transición Ecológica y la Unión Europea. Hay 20.000 plantas en Europa y aumentarán un 30% más en los próximos años, con lo cual que me expliquen en qué se basan. Además, el Gobierno ahora mismo ha presupuestado 150 millones de euros para subvencionar este tipo de plantas", afirma.

Mantiene también en el mismo tono de réplica que para la viabilidad de la planta "no se necesitan como dicen sesenta nuevas granjas. Es absurdo. Esta planta tiene los cálculos hechos con los purines de las explotaciones que se generan ahora. Qué negocio puede hacer una inversión y esperar a que se pongan esas granjas. Capwatt cuenta con los ganaderos que ya hay y no va a haber ampliaciones. Y mienten también cuando dicen que van a traer purines desde 400 kilómetros. Es inviable y absurdo. O cuando usan el argumento del AVE. Qué riqueza ha dejado aquí el AVE en tres años y medio. Y por otra parte la oposición tampoco ha presentado ninguna idea".

La alcaldesa descarta también de plano la petición de Zamora Sí de convocar una consulta popular. "Cuando se vota en las urnas el equipo elegido decide qué proyectos se llevan a cabo y cuáles no. Pero yo he querido consultarse en dos reuniones que he convocado y les pedí argumentos sólidos, que me convenciesen. Los argumentos fueron irrisorios: del no porque no, al que no se podía ir en bicicleta porque habría camiones, o porque no quieren granjas, o porque en la Sierra de la Culebra hubo problemas con una ambulancia porque había muchos camiones de leña y no la dejaron pasar, o que se van a producir más accidentes", adelanta.

Un momento de la manifestación vecinal el sábado en Vega de Tera. / J. A. G.

"No voy a hacer una consulta popular", deja claro. "La última que se hizo aquí fue cuando se hizo la presa. Se preguntó si se querían regadíos en los pueblos. El entonces alcalde lo sometió a decisión popular y los vecinos decidieron que no con el argumento de que iba a subir el IBI rústico. Con este antecedente, de lo que fue pobreza para el pueblo en lugar de la riqueza que hubiera traído los regadíos, yo no voy a correr el riesgo de que me digan que no. Reitero que sería cobarde no defender este proyecto que va a dejar riqueza aquí. Son 30 millones de inversión y mucha gente no está capacitada para decidir por desinformación. No veo además que no se hagan consensos como este en ningún sitio" añade.

El proyecto supone "mucho dinero para los cuatro pueblos y lógicamente habrá más tráfico, pero para eso se han hecho las carreteras. Estos pueblos murieron cuando se abrió la autovía. Cincuenta camiones son comidas y café, y esto ayuda a la zona. En cuanto a los purines, el riesgo de contaminación lo tenemos hoy vertiéndolos a las tierras. De estas plantas está comprobado que no salen ni gases ni olores, solo vapor de agua, porque está todo cerrado herméticamente. No habrá impacto visual por edificar en una escombrera y turismo rural no tenemos ninguno".

J. A. G. / F. E.

Por lo tanto, seguirá adelante, anuncia. "Llevaré el arrendamiento de los terrenos a Pleno en quince días. La empresa me ha enviado un contrato con el precio, pero voy a consultar antes a la Junta para ver cuál es el justiprecio. La empresa ofrece 1.000 euros mensuales, que está bien. Pero en cuanto la Junta nos conteste lo llevaremos a Pleno", señala y afirma que "a día de hoy" no contempla "la posibilidad de ausentarme en la votación" por un posible conflicto de intereses por la recogida de purines.

También responde a las acusaciones de comportarse de forma dictatorial prohibiendo incluso hacer fotografía o grabar a los vecinos en las reuniones. "Es verdad que prohibí hacer fotos y grabar porque la primera reunión lo hicieron y difundieron datos del proyecto en redes sociales pese a la petición que hizo la empresa", dice a lo segundo. A lo primero responde así: "La democracia se demuestra en las urnas. Yo he contado con su opinión, pero con argumentos sólidos que no han aportado. ¿Es esto ser dictadora? La decisión de los vecinos acaba en las urnas y la democracia es la mitad más uno. Esta ha sido mi posición siempre, pero he estado dispuesta a corregir si aportaban argumentos sólidos. No los ha habido y no puedo jugarme el que se pierdan 30 millones de euros".

Suscríbete para seguir leyendo