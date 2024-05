Faúndez sobre la planta de biogás en Vega de Tera: "Los que tienen que opinar son los vecinos que viven allí"

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, se ha referido esta mañana a la planta de biogás de Vega de Tera y a la paralización del proyecto de LatemAluminium en Villabrázaro. Sobre el primer asunto ha defendido la necesidad de las plantas de biogás para frenar la contaminación de acuíferos en la provincia por el vertido de purines a las tierras, y ha abogado por escuchar la opinión de los vecinos que residen en los cuatro municipios afectados.

En relación con al parón de actividad y el ERTE de LatemAluminium en Villabrázaro, Faúndez, ha añadido su preocupación a la expresada por la delegada territorial de la Junta y ha confiado en "que no se caiga porque ya hay una inversión muy importante realizada en Villabrázaro".

Sobre el conflicto entre los vecinos y la planta de biogás de la multinacional portuguesa Capwatt que el equipo de Gobierno del PP en el Ayuntamiento defiende, el presidente de la Diputación ha asegurado que ahora mismo "los purines de las granjas acaban todos en abono en las tierras" y se ha referido concretamente a lo ocurrido en Lérida con los vertidos de purines.

"Los que opinan de Estados Unidos o Rusia no viven en estos pueblos"

"Porque las granjas están ya. Esos purines que se van vertiendo y vertiendo, y al final acabaremos, y a lo mejor no lo veremos nosotros, pero sí nuestros descendientes, con una contaminación… Ese tipo de plantas son necesarias para reciclar esos purines. Primero porque hacen sostenible una actividad y en segundo lugar porque frenaremos la contaminación de los acuíferos de la provincia de Zamora", ha dicho tras advertir que su valoración "no entra en lo personal"

"Después ya entramos en el debate de si los vecinos la quieren o si los vecinos no la quieren. Si la ponemos aquí o si la ponemos allá. Pero también les digo una cosa. En estos casos quien tiene que opinar son los propios vecinos del Ayuntamiento. Yo no he dicho que lo hayan hecho o que no lo hayan hecho, pero esas personas que muestran su apoyo desde Estados Unidos, desde Rusia, desde Alemania, desde Francia, no viven en esos pueblos", ha proseguido.

A su juicio, "porque en mi Ayuntamiento también hemos tenido algún caso, no de estos, de esos proyectos, que te viene a opinar gente que no reside en los pueblos. Tienen que opinar las personas que viven en los pueblos, que son las que los dinamizan".

El presidente de la Diputación cree que "el resto de consideraciones, pues sí se pueden tener en cuenta, pero la opinión principal tiene que ser de las personas que viven en el medio rural".

"Un proyecto dinamizador para la comarca de Benavente"

En relación con el proyecto de economía circular basado en el reciclaje de aluminio que promueve LatemAluminium en Villabrázaro, Faúndez ha dicho desconocer la situación en profundidad, pero ha mostrado su preocupación y ha deseado que los problemas se resuelvan cuanto antes.

"Si el Gobierno estatal se ha comprometido con una ayuda, desde luego que la cumpla. Es un proyecto dinamizador para la comarca de Benavente, es un proyecto que genera empleo, que genera riqueza, y reciclando aluminio para darle una segunda vida útil. Es un proyecto medioambientalmente bueno, socialmente bueno, y un proyecto que además otras instituciones han apostado muy fuerte por él. Esperemos que por retrasos o por otro tipo de consideraciones no se caiga porque hay una inversión muy importante realizada ya en el polígono de Villabrázaro", ha recordado.