Un pequeño pueblo de Zamora encuentra hogar para 34 gatos callejeros

Han pasado ya más de tres años desde que Beatriz, una vecina de Villabrázaro, puso en marcha un proyecto para el cuidado y control de los gatos callejeros de la localidad. Es el proyecto CESA (Control, Esterilización, Suelta y Adopción) que puso en marcha en Villabrázaro en octubre de 2020, con el fin de ayudar a los gatos que deambulaban por las calles. "Cojo gatos de la calle, los esterilizo, y a algunos consigo darles en adopción. Aquellos que están heridos, los llevo al veterinario, allí ya me conocen".

Varios gatos de la colonia felina controlados en Villabrázaro. | E. P. / Eva Ponte

Ella alberga en su casa nueve gatos y cinco perros. "Tenía tres gatos, pero hay algunos de la calle que no pueden volver a la calle y no he conseguido darlos en adopción". Es el caso de "Mami", una gata muy viejita que ya no tiene dientes o su hija "PEque" que está prácticamente ciega.

Explica Beatriz que en este tiempo ha castrado 18 gatas y 7 gatos y ha conseguido dar en adopción a 34 gatos de la calle.

El cuidado de estos gatos, que cuentan con una ficha de registro, acarrea un elevado coste tanto de comida como de veterinario. Para financiarlo elabora jabones artesanales, y artículos realizados a mano como pulseras, bolígrafos o llaveros que después vende en mercadillos solidarios.

Además este año por primera vez el pleno municipal de Villabrázaro ha aprobado una yuda económica de 600 euros para este proyecto.

