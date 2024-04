Benavente: Comienza la instalación del vallado para las Fiestas del Toro

Los operarios municipales de Benavente han puesto ya en marcha la instalación del vallado de los festejos taurinos previstos para la Semana Grande del Toro Enmaromado, del 27 de mayo al 1 de junio. Ha comenzado por la instalación del vallado de madera de la salida del toril, un conjunto de vallas de abeto tratado que recorren ya gran parte de una de las aceras. Este vallado es de estilo Navarra, que a diferencia del estilo Pamplona, utiliza cuatro travesaños entre postes en lugar de los tres que se usan en el vallado pamplonica y la elección de este estilo se hizo años anteriores para garantizar una mayor seguridad. Está también colocada la instalación que habitualmente se destina a las cámaras de vídeo y fotografía de los medios de comunicación y difusión.

"Entendemos el malestar de algunas personas pero es algo que lleva un trabajo y hay, además, que hacer modificaciones", explica el concejal de Fiestas y Turismo, Alberto Lorenzo.

El edil se refiere a la recuperación del trazado de los encierros "en vista de lo que solicitaba la gente". De modo que estos espectáculos amplían su recorrido y llegarán hasta la avenida Donantes de Sangre. "La idea es atraer gente a Benavente con los encierros y el recorrido se modificó hace unos años y no se daba un desarrollo del festejo que mereciera la pena para esta gente que nos visita", señala el concejal del área.

Explica también que "se está acoplando el vallado al nuevo tramo y nuevas circunstancias" y añade que en este recorrido ampliado se instalarán tanto vallas como talanqueras que "facilitan el paso a la gente, pero no será necesario nuevo vallado".

"Semana Taurina"

La Concejalía de Fiestas trabaja en la promoción del Toro Enmaromado y para ello ha hecho hincapié en la celebración de una "Semana Taurina" durante estos festejos. "Estamos trabajando en ello porque es en beneficio para la promoción del Toro Enmaromado. Son siete días con festejos taurinos que dan comienzo el domingo 26 de mayo y se van celebrando hasta el sábado de las fiestas".

Los cortes en la tarde del domingo; una capea nocturna, el lunes; el Gran Prix, de la Peña No Te Embales, en la tarde del martes; el torito del alba y el toro enmaromado del miércoles, el gran protagonista del festejo; sendos toros del cajón para el jueves y el viernes y también encierros para esas dos jornadas; y el toro del sábado completan esta Semana Taurina.

Sobre la capea nocturna propuesta para la noche del lunes y que ha recibido críticas por parte de algún sector de la población, explica Lorenzo que "la capea nocturna nos permite cumplir con el ciclo taurino y es por lo que se hace. No se ha hecho nada descabellado ni nada que no se haya hecho antes. Lo que hacemos es cumplir con el Reglamento Taurino de Castilla y León y esta capea es nocturna porque no tenía cabida en otro momento. Se hace después del chupinazo y el desfile inaugural", explica.

En cuanto a los toros del cajón, se recuperan este año de la mano de dos asociaciones taurinas que ceden el animal a la fiesta. Son Charamandanga y La Reata, una agrupación taurina de reciente creación.

Otra de las novedades respecto a estos festejos es que los encierros urbanos adelantarán el horario de celebración. "Una de las quejas que se venía repitiendo es que los encierros urbanos son tan tarde. Por lo que voy a intentar adelantar el horario de estos encierros bastante, con el fin de que la gente disfrute más de ellos y pueda después seguir con la fiesta".

