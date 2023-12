Benavente: Un proyecto de Turismo busca que los niños conozcan su ciudad

"Más vale volando". Es el título del monumento representado por la cabeza de un guerrero medieval, que con unas grandes alas parece querer elevar el vuelo y que puede verse en la Mota de Benavente. En esta alegoría alusiva a la historia del condado de Benavente, obra de Ricardo Flecha, se basa un cuento de Navidad realizado por Anabel Llamas González y que lleva por título, precisamente, "Más vale volando".

La iniciativa, surgida desde la Concejalía de Fiestas y Turismo de Benavente, pretende acercar a los niños parte de los lugares más emblemáticos de la ciudad, al menos despertar su curiosidad por ellos.

El protagonista de la historia es Ratic, un divertido ratón de biblioteca con poderes mágicos que protagoniza también otras historias de esta escritora, ilustradas por la benaventana Eva Blanco Ucero.

"Es una oportunidad para incentivar un poco la curiosidad de los niños, comenzar por la raíz", explica el concejal del área, Alberto Lorenzo. "Es una primera iniciativa y habrá más con el fin de apostar por dar a conocer a los niños la historia de Benavente, y que la curiosidad les lleve a conocer más de ella", añadió.

Como en cada uno de los cuentos de la saga de "Ratic" no puede faltar el factor educativo. "Siempre que escribo un cuento tiene por objetivo enseñar algo a los niños. La educación y la cultura me parecen fundamentales. Desde la Concejalía me propusieron hacer un cuento para Navidad y le fui dando forma, se me ocurrió centrarme en esculturas de Benavente que las vemos a diario y a veces no sabemos cuál es su historia o su significado", explicó Anabel Llamas.

La presentación del cuento para los niños de tres a ocho años de edad está prevista el jueves en una sala del Punto de Información Juvenil a partir de las cinco y media de la tarde. El libro está ya a la venta en las librerías de la ciudad.

La historia de este cuento se desarrolla el día de Noche Buena, en que los duendes de Papá Noel piden ayuda a Ratic para poder repartir todos los regalos. Un gran guerrero medieval que protege Benavente les ayudará y además cumplirá su sueño. La magia de Ratic y su pasión por ayudar a cualquier niño en apuros hará el resto.

A lo largo de su recorrido no solo aparece la emblemática figura de Ricardo Flecha, también Casa Solita, la escultura de Gabi More en Plaza San Francisco o la Torre del Caracol.