Una familia desahuciada en Benavente pide ayuda a través de las redes sociales

"Nos iremos sin hacer ruido". J. A. de 46 años, había vaciado ayer de la vivienda alquilada en la que ha vivido los últimos dos años buena parte del mobiliario y de las pertenencias familiares.

Tendrá que dejar algunas "porque no tenemos dónde meterlas", explica, pero no se opondrá al desahucio, en el que estará acompañado por miembros de la PAH de Zamora, la plataforma anti desahucios.

Tras quedarse sin trabajo y ver reducidos sus ingresos a 480 euros del subsidio de desempleo, no ha podido abonar la renta de los últimos diez meses.

La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Benavente autorizó el lanzamiento hace unas semanas a petición del propietario. Se producirá hoy por la mañana. En estos meses, no ha dejado de pedir ayuda para conseguir una vivienda de alquiler social. No lo ha conseguido, "Han sido meses de incertidumbre y de culpabilidad por no haber podido pagar el alquiler, pero lo vamos a seguir intentando", explica.

La historia de J. A., de su pareja, y del hijo de esta última, de 19 años de edad, es una suma de episodios de mala suerte. Vecino de la comarca, perdió el empleo y se quedó en el paro. Su pareja, aquejada de dolores en la espalda y en las piernas, no puede trabajar. El hijo de ha cursado estudios en un instituto de la ciudad hasta ahora.

La petición de ayuda al CEAS no resulto positiva. "Quiero que se sepa. No nos han ayudado y el trato ha sido frío. Cuando pregunté a la asistenta social cómo íbamos a sacar las cosas, me respondió: "Como entraron, las sacáis".

Debate en las Cortes sin resultados

Hasta hace un mes, tras las elecciones, J. A. contactó con el concejal de Bienestar Social en funciones, Antonio Vega. La Concejalía ha pugnado durante los últimos meses por conseguir que la Junta ceda al Ayuntamiento alguna vivienda para destinarla a alquiler social a familias vulnerables.

Ha habido debate político en las Cortes pero no resultados. Vega le recomendó acudir a los Servicios Sociales en Zamora. En el interín, el concejal llevó alimentos a la familia.

El Ayuntamiento, "sin competencias"

Tras el cambio de Gobierno municipal, hace dos semanas que solicitó una entrevista con la alcaldesa, Beatriz Asensio. Lo recibió la el jueves. "Mantuve conversaciones con ella y con los concejales Mercedes Benítez y José Manuel Salvador. Me dijeron que el Ayuntamiento no tenía competencias y que no podían hacer nada.

Me ha dado la impresión de que las administraciones se pasan la pelota de unas a otras". El Ayuntamiento costeará hoy la comida y una habitación de hotel a la familia. Mañana se desplazarán a Zamora. A través de Cáritas Benavente, un centro de acogida de Cáritas Zamora les acogerá durante 15 días.

Ciudadanos y colectivos

En todo este tiempo, J. A. ha contactado con la PAH de Zamora y con Stop desahucios. Hace unos días pidió ayuda a través de las redes sociales. Lo hizo en el perfil de Somos Zamora - Ayudemos a Zamora y a los Zamoranos.

La petición ha conseguido numerosas muestras de apoyo y solidaridad y también ayudas concretas. Una vecina de Benavente se ofreció a ayudar en el traslado de muebles y pertenencias a un espacio cedido por otro vecino de la comarca. También llevó alimentos a la familia.

La lista de agradecimientos de J. A. es larga tras estos días de "pesar y de incertidumbre". "Nos han ayudado María Casquero con alimentos y la mudanza. Eduardo Moreno con el transporte y un espacio para guardar nuestras cosas. El concejal Antonio Vega con alimentos. Jesús, Javier y María José, de la PAH.

También Raúl de Arcos de la Polvorosa, Cáritas Benavente, y Somos Zamora con su apoyo emocional", refiere. J. A. Confía en lograr trabajo "dónde sea, en la hostelería, en la construcción o cuidando terneros, como me ha ofrecido un chaval de Arcos de la Polvorosa".