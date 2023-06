El nuevo equipo de Gobierno del Partido Popular y Vox está perfilando en Benavente cómo van a quedar distribuidas las diferentes áreas municipales. “Ya está todo definido, pero tenemos que valorar con los técnicos la propuesta antes de darla a conocer”, explica la alcaldesa popular, Beatriz Asensio.

Asensio asegura que esta semana ha sido “muy agitada”, de toma de contacto con los distintos técnicos municipales. “Es fundamental que proyectos concretos que están en marcha salgan adelante, y en ello estamos trabajando. Todo esto lo vamos trabajando con los técnicos directamente”, explica la alcaldesa quien señala que no ha vuelto a tener contacto con los concejales de la oposición que tuvieron responsabilidad de gobierno en el anterior mandato municipal. Sí reconoce que “es de agradecer que Manuel Burón (de Izquierda Unida y concejal de Medio Ambiente en el anterior mandato) sí que ofreció al traspaso de poderes”.

Distribución de áreas

Explica la alcaldesa que la distribución de áreas municipales “seguirá las competencias municipales y sí va a haber cambios con respecto al anterior mandato”. Algunos afectan al área de Urbanismo y Obras que formaban parte de la misma concejalía. “Pueden separarse. El Partido Popular cuando ha estado gobernando ha distinguido Urbanismo por un lago y Fomento por otro. A la hora de ejecutarse esas materias pueden ir perfectamente separadas. Una cosa es la disciplina urbanística y otra son las obras. Pero vamos a esperar a que esté listo el Decreto de Alcaldía para concretar esto”, explica.

Señala la alcaldesa que “lo que he intentado es que cada concejal tenga un perfil definido. Es cierto que dentro de mi equipo hay personas que pueden tener un perfil, vamos a decirlo así, multidisciplinar, pero lo cierto es que cada uno tiene un perfil profesional bien definido”.

Áreas municipales que van a cambiar son la de Hacienda y Fiestas. "Que no van a ir unidas como hasta ahora", como tampoco serán parte de la misma concejalía Seguridad Ciudadana y Régimen Interior (Administración Interior en el caso de los socialistas). Habrá área de Juventud "puesto que también hay que tener en cuenta a los técnicos existentes hoy en día", pero no se plantea una posible concejalía de la infancia, puesto que "es algo trasversal que se incluye en iniciativas relacionadas con la cultura o el deporte", señaló Asensio.

Sí está claro que no habrá Concejalía de Igualdad. "No quiere decir que vayamos a retroceder en temas de igualdad. Ya lo hemos dicho en campaña y eso va a ser así. Tampoco es una exigencia de Vox. Yo soy mujer y creo que el tema de la igualdad tiene que estar integrado en cada una de las concejalías. En esto no vamos a dar ni un paso atrás", aseguró.

Entre las prioridades en su gestión municipal, explica que "tenemos un handicap y es que estamos ejecutando un presupuesto que no es nuestro. Hay actuaciones que requieren urgencia inmediata. Y se la vamos a dar puesto que quedan seis meses y hay actuaciones que se sacan ya o no salen. Hay un gobierno anterior que ha aprobado estos proyectos y no podemos iniciar otra cosa. Todo está comprometido. Ahora mismo hay planes que tienen que salir ya. Los técnicos necesitan continuar con su trabajo. Y ahora me doy cuenta que es un trabajo muy duro. Y no podemos perder subvenciones. Los técnicos tienen bien hilvanadas las actuaciones necesarias para sacar adelante proyectos como el Plan de Sostenibilidad Turística y es algo que preocupa bastante porque no se pueden perder tres millones de euros. Vamos a hacer todo lo posible porque salgan las cosas adelante. Conseguir subvenciones está muy bien, pero hay que ejecutarlas".