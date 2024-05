Vielba: "El castro de Arrabalde necesita un programa de gestión del yacimiento"

Puede ser una asociación, una fundación, o incluso una mancomunidad, pero al frente debe de estar una entidad gestora con un programa y un plan anual de excavaciones, publicaciones y de explotación del yacimiento. Arrabalde se podría beneficiar así de las ayudas que la Dirección General de Patrimonio Cultural va a convocar en breve con una dotación de 100.000 euros por proyecto y año, ampliables a otros 100.000.

El castro astur de Las Labradas en Arrabalde "es un yacimiento extraordinario pero lo que pasa es que está sin gestionar. Primeramente necesita, en un programa de gestión, un plan de investigación, de seguir haciendo excavaciones cada año y un plan de publicación de todo eso. En segundo lugar, requiere un plan de conservación y de restauración de lo que se va a excavar, y por último, un plan explotación. El yacimiento tiene que tener visitas, tiene que tener unos guías, tiene que tener publicaciones, una página web…", señala el director general de Patrimonio de la Junta de Castilla y León.

Juan Carlos Prieto Vielba visitó la localidad y el castro y aconsejó al alcalde de la localidad asociarse para poner "en valor de escala" este y otros yacimientos de la zona.

El director general de Patrimonio Cultural, Juan Carlos Prieto Vielba. / JCyL

"Lo que le vine a decir al alcalde es que los ayuntamientos, cuando tienen intereses importantes como para la gestión del agua, o la gestión de basuras, se unen entre distintos ayuntamientos y crean mancomunidades. Para el tema de la gestión patrimonial deberían hacer algo parecido, crear una fundación o una asociación, o lo que quieran, pero igual que el agua o las basuras las gestiona alguien de forma profesional, con el tema del patrimonio tienen que hacer lo mismo", dice.

"Tienen que profesionalizar esa gestión o encargárselo a alguien profesional, porque si no no van a salir de ese bucle en el que están. Y no le pasa solo a Arrabalde, les pasa a muchos ayuntamientos que son pequeños, que no tienen capacidades de gestión del patrimonio que es una especialización", agrega.

La estrategia en relación al patrimonio cultural en la región, explica, pasa por una convocatoria enfocada a gestores de patrimonio cultural. "Si promueven la creación de una asociación, de una entidad entre varios ayuntamientos que promuevan todo esto, que lo profesionalicen, que pongan ahí a un arqueólogo, a un gerente, tienen bastantes posibilidades de financiación porque ese yacimiento es extraordinario, y no solamente ese, sino otros yacimientos que hay en Zamora", indica.

Vielba defiende una estrategia de gestión del patrimonio a escala. "Los proyectos que se financiaban antes aquí eran de 10.000 euros para una excavación. Con eso no se hace nada. Hay que ir a proyectos amplios y el año que viene otra vez. Y fijarnos en qué entidades gestionan bien y profesionalizar esa gestión".

El Ayuntamiento de Arrabalde no podría concurrir a la ayuda como administración. "Tiene que ser una entidad de gestión de patrimonio. Tiene que montar una asociación de ayuntamientos y presentar un buen proyecto o a través de una entidad gestora. Podría valer Zamora Protohistórica (que mantiene contactos con el Ayuntamiento para iniciar actuaciones) si firma un acuerdo con el propietario de los terrenos, con el municipio, por supuestísimo. Pero tiene que ser un proyecto de gestión, no un proyecto de excavación arqueológica aislado. Tiene que ser un proyecto de excavación, publicación, instalación, puesta en valor… O sea, un proyecto de toda la línea de valor de la cadena", precisa.

Prieto Vielba insiste en que "desde un pequeño ayuntamiento no lo pueden hacer, es imposible sacarlo adelante. Yo les animé el día que estuve allí con ellos. En los ayuntamientos te encuentras gente estupenda, con vocación de servicio público en general, pero con capacidad muy limitada para hacer cosas. La política de esta legislatura que estamos desarrollando nosotros es confiar en entidades que gestionen de forma profesional las cosas".

Dos visitantes del castro astur de Las Labradas. / J. A. G.

Pone como ejemplos las fundaciones de Atapuerca, Las Edades del Hombre, o Las Médulas," donde hay gente que se pone a funcionar y a trabajar". "Estos yacimientos prerromanos o de la conquista romana son extraordinariamente importantes en Castilla y León, pero hay tantos arqueólogos como yacimientos. Juntaros haced una propuesta de gestión con escala. Que es muy importante en este tipo de proyectos".

El director general habla del campamento romano de Petavonium en Rosinos de Vidriales para explicar la estrategia regional. "Sabemos que Petavonium solo no te va a generar casi nada. La idea es trabajar en entidades que gestionen todos los yacimientos arqueológicos. No se puede trabajar un yacimiento solo porque no tiene escala. No se puede trabajar una sola iglesia románica sino todo el territorio, y entonces sí que haces funcionar esto. O hay entidades que la gestionan o no hay manera ni de restaurar ni de excavar, a nivel de yacimiento arqueológico o de monumento. Y no hay manera porque nos pasamos la vida restaurando cubiertas o tejados o haciendo excavaciones puntuales que no conduce a nada", sostiene.

También aclara que "no es privatizar el patrimonio, sino ponerlo a funcionar. Porque lo que ya es privado lo seguirá siendo y lo que es público también. La cuestión es la gestión de los recursos. El agua es un servicio que se presta y que se cobra y no podemos pensar que el patrimonio esté restaurado y sea gratis. No se puede", afirma.

Suscríbete para seguir leyendo