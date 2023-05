El vicepresidente tercero de la Diputación de Zamora y diputado de Medio Ambiente e Infraestructuras Municipales, Javier Faúndez Domínguez, "niega tajantemente intencionalidad política alguna en la pérdida de dos subvenciones por parte del Ayuntamiento de Benavente que se justifican en el incumplimiento reiterado de las bases de la convocatoria en el caso de la iluminación del campo de fútbol “Alonso Pimentel” y por haber sido beneficiario en una primera convocatoria en el caso del parque infantil de San Isidro".

Fáundez ha replicado en un comunicado al equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Benavente que ha atribuido la denegación del pago la subvención inicialmente concedida a "una clara intencionalidad política" de la que ha culpado al político popular.

Este asunto ha sido tema de debate en el Pleno de la Diputación, al que ha asistido el alcalde de Benavente, Luciano Huerga, que ante se ha preguntado en declaraciones a la prensa "por qué no nos advirtieron y dieron por bueno el contrato y los trabajos".

La Diputación sostiene que la resolución de denegar la ayuda de 18.759 euros, sobre un importe solicitado de 25.000, se produce por que la instalación se realizó con personal del Ayuntamiento, lo que se contradice con lo indicado en el "Proyecto para la modernización y gestión sostenible de las Infraestructuras de iluminación del Campo de Fútbol "Alonso Pimentel" de Benavente que se remitió a la Diputación en la solicitud para la participación en la convocatoria de la subvención con registro de entrada del 30 de marzo de 2022.

Argumenta también que en dicho proyecto se expone que la propuesta consiste en el suministro, instalación y puesta en marcha, y, sin embargo, en la justificación presentada, se especifica que se ha realizado un contrato de suministro y la instalación se realizó por personal del Ayuntamiento.

Los servicios técnicos del Área de Obras, prosigue el comunicado de la Diputación, "comprueban que se ha modificado el proyecto técnico de la licitación, dado que el documento inicial se denominaba "Proyecto para la modernización y gestión sostenible de las Infraestructuras de iluminación del Campo de Fútbol "Alonso Pimentel" de Benavente " y el utilizado finalmente para la licitación se denomina "Pliego de prescripciones técnicas particulares que han de regir el contrato de suministro de 24 proyectores LED para la modernización y gestión sostenible de las infraestructuras de iluminación del campo de fútbol “Alonso Pimentel” de Benavente".

"Por ello, los informes técnicos de la Diputación- Obras e Intervención-, concluyen que, si bien la finalidad de la actuación realizada ha sido realizada, el procedimiento de contratación utilizado ha sido el de contrato de suministro y no el contrato de obra, siendo el contrato de obra el procedimiento que debería haber sido utilizado a tenor de las bases que rigen la convocatoria", agrega.

El parque infantil del Barrio San Isidro

Javier Faúndez apunta que en el caso de la denegación de la ayuda de 7.500 euros para la renovación del suelo de caucho del parque infantil del barrio de San Isidro "se produce por que el Ayuntamiento de Benavente ya había sido beneficiario con un proyecto de la primera convocatoria y, como conoce la concejala benaventana y diputada provincial, Sandra Veleda, también miembro de la Comisión de Obras de la Diputación, la segunda convocatoria de ayudas estaba destinada exclusivamente a los ayuntamientos que se había quedado fuera en la primera, en la que ya se benefició el Ayuntamiento de Benavente"

El diputado del Obras Municipales "niega intencionalidad política alguna en la pérdida de ambas ayudas dado que es responsabilidad exclusiva del Ayuntamiento de Benavente y se pregunta si realmente necesita una ayuda de 7.500 euros de la Diputación para hacer un parque infantil cuando el presupuesto para este año asciende a más de 17.4 millones de euros".

“No todo vale y el alcalde y la diputada deben admitir su error y no querer desviar la atención culpando a quién cumple la Ley, respetando los informes técnicos y jurídicos de la Diputación, y ver que no existe intencionalidad política al conocer la concejala Beatriz Asensio la decisión antes que el propio Ayuntamiento”, añade al respecto dado que existe un acuerdo de la Junta de Gobierno del 26 de abril que se notifica al Ayuntamiento el 27 de abril. Esta comunicación se abre el 2 de mayo a las 8.30 horas y el Pleno se celebra ese mismo día a las 13:00 horas, momento en el que la concejala de la oposición lo da a conocer", afirma Faúndez.

Finalmente, concluye que la Diputación "ha destinado a ayudas al Ayuntamiento de Benavente 1.680.460 euros en el presente mandado, cantidad a la que se suman los 3.347.381 millones comprometidos para el polígono industrial del Puerta del Noroeste".