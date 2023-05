El Ayuntamiento de Benavente ha hecho pública la convocatoria y las bases reguladoras de la subvención Ben Emprende 2023 dotada con 10.000 euros para financiar a emprendedores dentro del Programa Ben Activa del Plan Territorial de Fomento de Benavente.

"Un año más, el Ayuntamiento de Benavente dota esta subvención con 10.000 euros para impulsar la actividad económica local siendo este un compromiso municipal dentro del Plan Territorial de Fomento de Benavente", ha informado en un comunicado.

Con estas ayudas, el Ayuntamiento de Benavente busca facilitar y apoyar proyectos de autoempleo que inicien su actividad en el municipio entre el 1 de enero y el 1 de mayo de 2023 y que mantengan su actividad, al menos, dos años desde la resolución de esta convocatoria.

Estos son los requisitos

Aquellas personas interesadas en concurrir a esta convocatoria de ayudas para emprendedores deberán cumplir una serie de requisitos: Que el inicio de la actividad empresarial o profesional se produzca entre el día 1 de enero de 2023 y el día 1 de mayo de 2023 y que estén válidamente constituidos con su correspondiente alta en Hacienda y en la Seguridad Social. -

En el caso de personas físicas, se requiere a el alta en el Régimen especial de la Seguridad Social para trabajadores autónomos (en adelante RETA), mutualidad o colegio profesional correspondiente, estimándose este alta, como fecha de inicio de la actividad.

En el caso de sociedades y entidades sin personalidad jurídica deberá haberse constituido válidamente y cursar alta en la Seguridad Social por parte del empresario individual o del socio administrador de la sociedad.

Cuando varios socios ostenten la representación de la empresa se tendrá en cuenta como inicio la primera alta en la seguridad social de la cualquiera de los socios efectivos. Dicha alta será considerada para todas las entidades beneficiarias como el inicio de la actividad empresarial.

El centro de trabajo debe estar ubicado en el municipio de Benavente y en caso de no tener local afecto a la actividad económica, el domicilio fiscal debe estar también en el municipio de Benavente.

Acreditar el gasto mínimo inicial vinculado a la creación de la empresa de 750 euros, conforme al plan de gastos y financiación contenido en el Anexo II.

Que no se haya solicitado ni obtenido otra subvención para el mismo concepto de ninguna entidad pública o privada. En todo caso, quedarán excluidos los solicitantes de las ayudas incluidas en la Orden EEI/290/2021, 15 de Marzo ( BOCYL 19 de Marzo de 2021) Dirección General de Comercio y Consumo, así como de las ayudas concedidas por el Servicio Público de empleo destinadas al fomento y desarrollo de actividad económica o autoempleo, que tenga el mismo objeto o análogas. -

Estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración tributaria, con la relativas de la tesorería de la seguridad social, mutualidad o colegio profesional y con el Ayuntamiento de Benavente.

No será necesario la aportación de estos certificados acreditativos, si el solicitante, no desautoriza expresamente al Ayuntamiento para obtener dichos certificados. Las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Benavente, no requiere autorización previa al realizarse de oficio.

La ayuda máxima concedida dentro de esta convocatoria ascenderá a 750 euros, Los interesados tendrá un plazo de diez días hábiles para presentar el modelo de solicitud a partir de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora.