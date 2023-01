“La Junta y la Diputación han sido injustas históricamente en su trato y en su apoyo a Benavente”

El alcalde de Benavente, Luciano Huerga, comienza el año haciendo balance de este mandato y de los últimos ocho años del Gobierno municipal de coalición. En esta entrevista habla de la gestión realizada, de los agravios de algunas administraciones y de los retos pendientes, y confirma su intención de volver a ser el candidato del PSOE en las elecciones municipales de mayo.

–Acaba el año y comienza el final de su segundo mandato como alcalde. ¿Qué balance hace de estos ocho años?

–Un balance muy positivo si tenemos en cuenta las circunstancias en las que la estaba inmerso el Ayuntamiento respecto del desastre de sus cuentas municipales, el abandono y mal estado de sus infraestructuras y sin tener un proyecto de ni de ciudad ni de desarrollo económico y social. Después de 8 años todo eso ha cambiado para bien gracias a nuestra gestión y determinación por provocar un cambio de dinámica: hemos reducido la deuda de 9,6 millones a 5,5 a final de este año y todo ello con 8 años de congelación de impuestos; se ha invertido en mejoras de servicios e infraestructuras (edificios municipales, calles, vehículos, mobiliario urbano, etc.) como nunca antes se había hecho; y se ha conseguido con mucho esfuerzo involucrar a administraciones superiores y agentes sociales para poner en marcha un proyecto de reindustrialización de futuro como el Puerta del Noroeste que ha de servir para conseguir la recuperación económica y poblacional de Benavente y comarca.

–El periodo que va desde 2019 hasta la fecha ha estado plagado de acontecimientos. El mayor de ellos la pandemia. Viéndola con retrospectiva ¿qué destaca de esa etapa? ¿Qué más se pudo hacer, si es que fue posible? ¿Qué cambiaría si tuviera que pasar de nuevo por ella?

–La pandemia del Covid nos sumergió, de un día para otro, en una crisis mundial sin precedentes. A nivel municipal nos obligó a multiplicar la toma de decisiones para intentar paliar sus efectos en todos los ámbitos, sanitario, social y económico. Lo más destacable en términos de gestión sería el hecho de que tuvimos que realizar una reordenación prácticamente total de las prioridades y proyectos iniciales que teníamos previstos desarrollar para adaptarnos a las nuevas necesidades y prioridades que surgieron. Para nosotros, como gobierno municipal, las prioridades fueron la atención a las personas y la reactivación económica, por ese orden. Por eso, desarrollamos e implementamos medidas municipales socioeconómicas (Programa BenActiva) para ayudar a las personas con necesidades (alimenticias o de suministros) y subvenciones y bonificaciones fiscales para ayudar al tejido económico, es decir, a las Pymes y los autónomos de la ciudad.

–¿Cómo valora el Gobierno de coalición? ¿Ha funcionado de forma satisfactoria? ¿En que podría haber mejorado?

–Creo que ha funcionado muy bien, de forma muy satisfactoria porque desde el primer día todos los concejales municipales de ambos grupos políticos entendimos que nos debíamos a la gente y no a las siglas, que debíamos trabajar de forma conjunta por el interés general dejando atrás cualquier tipo de egos o intereses partidistas y así ha sido. Al principio poca gente confiaba en que esta experiencia política saliese bien, pero hemos demostrado día a día y con el paso de los años más unidad, lealtad, coherencia y responsabilidad como compañeros de lo que se ha visto entre los concejales de anteriores gobiernos pertenecientes al mismo partido. Todo es mejorable, sin duda, por eso estimo que en ocasiones muy puntuales podríamos haber mejorado la comunicación externa a la ciudadanía de nuestras decisiones conjuntas.

–¿Cuál es el principal problema al que se enfrentará Benavente en los próximos años?

­–Intentar revertir tres fenómenos que estamos padeciendo multitud de municipios de la “España Vaciada” y que van intrínsecamente ligados: pérdida de calidad de servicios públicos básicos (sanidad, educación), desindustrialización y despoblación.

–¿Qué rémora teme que arrastrará la ciudad si no es capaz de progresar, de mejorar sus números, en todos los sentidos?

–Pues que sucumbirá al fenómeno de la despoblación tal y como está ocurriendo en otras ciudades de similares características de nuestra comunidad autónoma.

–Lograr contar con 20.000 habitantes, romper las ligaduras que le atan a otras instituciones y alcanzar un cierto grado de autonomía económica y de independencia ¿es posible aún?

–Creo que es posible, pero para conseguirlo debemos hacer bien el diseño, la cimentación, la puesta en marcha y el desarrollo del proyecto de reindustrialización del Puerta del Noroeste. Si lo conseguimos, Benavente y comarca se reactivarán económicamente y podremos aspirar a revertir el fenómeno de la despoblación. Benavente es una de esas pocas ciudades en toda Castilla y León que ha trabajado para diseñar un proyecto y dotarse de las herramientas económicas necesarias para conseguirlo.

–Cree que, con carácter general, las administraciones supramunicipales han sido justas y equitativas con Benavente. Me refiero al Gobierno, a la Junta y a la Diputación, y no solo en estos últimos ocho años ¿Ha percibido agravios? Si ha sido así, cuáles.

–A esta pregunta, lamentablemente, tengo que contestar sí. Creo que desde la Diputación Provincial y desde la Junta de Castilla y León han sido históricamente injustos en su trato y apoyo al desarrollo de Benavente. Históricamente los benaventanos hemos sufrido agravios comparativos respecto a otras ciudades y comarcas tanto en la recepción de recursos económicos como en la realización de acciones y proyectos de desarrollo socioeconómico. Ejemplos se podrían poner muchos, pero por destacar los dos más dolorosos expondría, en primer lugar, la negativa de la Junta de Castilla y León a desarrollar un verdadero hospital con una cartera amplia de servicios que prestar a nuestra comarca, así como a la zona sur de la provincia de León; y el más reciente ejemplo de agravio comparativo lo tenemos en el Plan Territorial de Fomento para la construcción del Puerta del Noroeste donde la Junta de Castilla y León no aporta ni las cantidades económicas, ni los porcentajes que ha dado para otros lugares en proyectos similares, obligando así a Benavente a hacer el mayor esfuerzo económico y financiero de todas las ciudades que están desarrollando un Plan de Reindustrialización.

–Usted llegó a la Alcaldía con la bisoñez política de un primerizo. ¿Qué ha aprendido? ¿Qué aplica de ese aprendizaje? ¿Qué desterraría de la política?

–Creo que he aprendido y crecido mucho personal y políticamente durante todos estos años. Muchas cosas buenas de las que estar agradecido a la vida, pero también muchas cosas malas con las que ha sufrido mi familia y yo mismo como consecuencia de padecer la mala política de las acusaciones y ataques personales falsos y gratuitos. Si algo he aprendido es que ni lo bueno ni lo malo me ha de cambiar respecto a mis convicciones, valores y principios que fueron los que me hicieron llegar a ser la persona que soy y siempre teniendo los pies en la tierra. Antes que político soy persona. Intento ser buena persona, con mis defectos y virtudes, pero intentando ser justo y honrado en mi trabajo y comportamiento diario. Eso es lo que me enseñaron mis padres y voy a seguir haciendo. De la actual política desterraría los populismos y la posverdad entendida como la distorsión deliberada de una realidad para manipular las creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública.

-¿Cuánto de gestión y cuánto de oportunidad política ha habido a lo largo de estos años?

–Todo lo que hemos hecho a lo largo de estos años ha sido fruto del trabajo, de la constancia y de la perseverancia en la acción de gobierno, es decir, gracias a la gestión. Nadie nos ha regalado nada, muy al contrario, hemos tenido que trabajar y pelear desde el primer día. En ningún momento hemos tenido la “oportunidad política o suerte” de tener gobiernos afines en las administraciones territorialmente superiores con competencias directas en Benavente, Diputación o Junta de Castilla y León, algo que sí hemos tenido respecto del Gobierno de España en los últimos años. En este último caso sí que hemos conseguido que se volviesen a hacer mejoras en infraestructuras claves: 3 millones para la Reforma integral del Parador o para reparar la A-6 o la A52 entre otras carreteras y obtener fondos europeos, los 5,4 millones del Plan de Sostenibilidad y Rehabilitación del Mercado de Abastos, para mejorar y seguir construyendo el Benavente del futuro.

–Hablemos de la oposición ¿Cómo la ha percibido en este último periodo y cómo la describe?

–Como una oposición negacionista, negacionista de todo y a todo sin tener nada que aportar. Su único proyecto a lo largo de los últimos ocho años ha sido decir a cualquier acción o propuesta del gobierno municipal que no, intentando poner palos en las ruedas y practicar el “cuanto peor mejor”, sin darse cuenta de que en política municipal no vale todo porque los vecinos se dan cuenta de las actitudes desleales que no suman y que no buscan el bien de Benavente ni de nuestros convecinos. El ejemplo más claro es su actitud y declaraciones sobre el proyecto Puerta del Noroeste y la reindustrialización de Benavente: El Gobierno municipal ha conseguido el consenso de todas las administraciones, del Estado, la Comunidad Autónoma y la Diputación) y de los agentes sociales (empresarios y sindicatos, CEOE, UGT Y CCOO, sobre su idoneidad. La única oposición al proyecto la tenemos en casa y la practican los concejales de la oposición en Benavente, es difícil explicarlo, pero es así.

–El Puerta del Noroeste se ha convertido en su principal anhelo hace tiempo ¿Llegará a buen puerto? ¿Qué resultados confía en obtener?

–Estoy seguro que el proyecto saldrá adelante y saldrá bien. Es un proyecto sólido, de futuro y con futuro que conseguirá que Benavente tenga, por fin, suelo industrial para conseguir el asentamiento de empresas y el desarrollo adecuado de su privilegiada situación geoestratégica como nodo de carreteras de primer nivel en el noroeste de España. El desarrollo del Puerta del Noroeste puede y debe cambiarlo todo para bien pues permitirá el crecimiento de la actividad económica y el empleo con una previsión en sus estudios de viabilidad de una cantidad cercana a los 1.800 empleos en su pleno y máximo desarrollo.

–Siente o ha sentido que es difícil explicar el alcance de la gestión realizada, y que a veces no se llega a comprender.

–Ese sentimiento creo que lo tenemos todos los alcaldes. Es muy difícil transmitir y explicar todo lo que uno hace desde la gestión del gobierno municipal y por supuesto que entiendes que a veces la gente no comprende algunas decisiones porque, quizás, carece de toda la información o conocimientos que dan lugar a la toma de decisiones.

–¿Ha hecho, hace, autocrítica? ¿En qué piensa que ha errado o se ha equivocado en estos años? ¿Qué cambiaría si pudiera?

–Como alcalde, pero también como un miembro del gobierno municipal, he de decir que siempre hemos hecho autocritica para intentar comprender los efectos de nuestras decisiones y mejorar a la hora de tomar nuevas decisiones o dar marcha atrás en alguna de las adoptadas. Lo dije anteriormente, en algunas cuestiones cambiaría la estrategia de comunicación para evitar polémicas originadas por relatos interesados basados en medias verdades o mentiras.

–¿De qué se siente más satisfecho y orgulloso?

–De nuestra gestión económica puesto que nos ha permitido demostrar que se puede desarrollar a la vez una potente política social, una potente política inversora de mejora de servicios e infraestructuras y a la vez reducir la deuda mientras congelas los impuestos durante los ocho años de gobierno. En Benavente podemos decir desde el aval de los datos de las cuentas municipales que este gobierno progresista ha desarrollado una política económica y fiscal de primer nivel.

–Es también secretario general del PSOE benaventano. ¿Será candidato en mayo?

–Creo que sí, esa es mi intención, que tendrá que ser avalada por mis compañeros de agrupación a principios de 2023. Yo no tengo dudas, ni quiero transmitir dudas sobre el asunto de mi candidatura. Soy un candidato joven con mucha experiencia acumulada, con un proyecto claro y real de ciudad, con ganas infinitas y con la única ambición de seguir trabajando por Benavente y por mis vecinos.

–¿Seguirá apostando por el Gobierno de coalición tanto si de las urnas salen los números como si no salen?

–Al igual que he dicho en ocasiones anteriores a este tipo de preguntas he de decir que apuesto por ganar las elecciones de mayo de 2023 y por seguir desarrollando un gobierno municipal progresista que trabaje por mejorar las condiciones de nuestra ciudad y sus vecinos. En este último objetivo siempre estarán invitados a trabajar nuestros compañeros de viaje de los últimos ocho años.

–¿Cómo deberían ser los próximos cuatro años de gestión para que Benavente sea capaz de recuperarse y de despegar económica y socialmente?

–Los próximos cuatro años son cruciales. Deberán ejecutarse todos los proyectos obtenidos por el Gobierno Municipal para reindustrializar y revitalizar: deberá pilotarse y ejecutarse una inversión cercana a los 12 millones de euros para crear el nuevo Puerta del Noroeste. Además, se deberán gestionar los más de 6 millones obtenidos de fondos europeos para revitalizar el sector terciario y la zona centro de la ciudad mediante el desarrollo del Plan de Sostenibilidad Turística en destino y la Reforma del antiguo Mercado de Abastos. A la vista de los proyectos y de las magnitudes económicas hará falta experiencia y solvencia para afrontar estos grandes retos. Creo que deberá seguir realizándose una gestión administrativa y económica eficaz, eficiente y honrada, tal y como hemos hecho estos últimos ocho años, por eso pediremos humildemente a nuestros vecinos que reafirmen su confianza en nosotros y nuestro trabajo.