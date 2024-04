José Luis Santos: "La mayoría de los omega 3 no sirven para nada"

"Los omega 3 que se venden por ahí no sirven para nada, porque no han demostrado absolutamente nada. De todos los estudios que se han hecho, de los tres tipos de omega 3 solo hay uno que sirve para disminuir el riesgo cardiovascular y hay que darlo en unas dosis, muy elevadas, que no tiene ningún producto que a día de hoy se están vendiendo por ahí".

Lo dijo el jefe de Cardiología del Hospital Recoletas Zamora, José Luis Santos en la conferencia "El riesgo cardiovascular: dicen tantas cosas…", de las Jornadas Infosalud de la Fundación Científica Caja Rural de Zamora.

Todos los días 330 personas fallecen en España por problemas cardiovasculares y en torno a 300.000 ingresan cada año en el hospital por esta causa. Muchos de estos casos se pueden prevenir "haciendo un estudio de riesgo cardiovascular" incluso en personas que parecen sanas.

Se trata de medir con unas tablas los factores de riesgo, predecir la probabilidad de sufrir un evento y utilizar las armas disponibles para evitarlo.

Edad, sexo o genética son factores de riesgo cardiovascular que no se pueden modificar, pero sobre colesterol, tabaquismo, obesidad, diabetes o sedentarismo si se puede actuar. "Lo más importante posiblemente sea el colesterol que se introduce en las arterias, se crea la placa de ateroma y las obstruye".

¿Qué tenemos que hacer? Calcular al paciente el riesgo cardiovascular y actuar sobre los aspectos que tenemos, básicamente sobre el colesterol.

Perfil lipídico

Eso sí "no solo es el colesterol lo que ha que mirar, sino otros aspectos importantes dentro del perfil lipídico, como el colesterol LDL, el HDL, lipoproteína A el Apo B, parámetros que habitualmente no se solicitan en una analítica rutinaria y que deberíamos intentar que todo el mundo los tenga".

Unos parámetros, que modifican el riesgo vascular de las personas "y hace que podamos utilizar unos tratamientos u otros que van a favorecer que el paciente no tenga un evento cardiovascular".

También hablaremos de los triglicéridos, fármacos que se utilizan y no han demostrado nada y fármacos nuevos que si sirven.

Por ejemplo los omega 3 para los triglicéridos tienen buena prensa y en realidad la mayoría no sirven para nada mientras las estatinas, que se utilizan para el tratamiento del colesterol "tienen mala prensa, pero no hay nada demostrado de efectos adversos y probablemente a día de hoy es el fármaco que más vidas han salvado".

"En riesgo cardiovascular estamos trabajando mucho aquí en Zamora al respecto y vamos a tener también no sólo una charla para la población general sino también una para profesionales".

