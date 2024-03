Pide cita para la Unidad del Dolor en Zamora y le dan para septiembre... de 2025

Septiembre de 2025. Hasta esta fecha tendrá que esperar una paciente para una consulta en la Unidad del Dolor de Zamora tras ser intevenida quirúrgicamente y permanecer "con secuelas y dolor persistente", explica su familiar. La queja, vertida también a través de otros cauces reglamentarios, ha sido publicada en un grupo de Facebook de zamoranos y ha servido para poner en evidencia que el caso de este paciente no es el único. Los retrasos en las citas, en este caso, para la Unidad del Dolor, son reiterados: "A mí me han dado para mayo", "yo llevo año y medio esperando" o "yo he elevado escritos y movido el tema pero no te hacen ni caso, te empujan a la privada" son las respuestas más repetidas como interacciones a este caso particular.

Carta donde especifica la fecha. / Facebook grupo Amigos de Zamora

Neumología, más de lo mismo

La especialidad de Neumología del Hospital Virgen de la Concha tampoco se queda atrás. Acumula una lista de espera de más de 500 días, con citas para finales del mes de mayo de 2025. Se trata de una situación extremadamente grave en una provincia como Zamora con una población con casi 21.000 personas mayores de 80 años, según los últimos datos estadísticos.

Consultas externas

En consultas externas es Neurología la que mayor demora presenta en Zamora, como demuestran no sólo las quejas de los pacientes, sino también los datos. Conseguir una consulta de Neurología supone esperar, de media, 246 días, que son 158 más que hace un año. Se ha doblado también el tiempo de espera para conseguir consulta con el oculista, 272 días, que son 135 más que el año precedente. Los datos son la media de la lista de espera estructural.

En tercer lugar aparece una especialidad que tradicionalmente tenía poca lista de espera, Dermatología, que se coloca ahora con 128 días, tras haber empeorado en 90 en solo un año. Una degradación importante de los tiempos de demora se ha dado en Reumatología, donde se espera ahora mismo 108 días, que son 67 más que hace un año.

Listas de espera. / LOZ

Neumología tiene 120 días de lista de espera para una consulta, 9 más que el año anterior, y Traumatología 112 días, siete más.

Destaca también Otorrinolaringología que aunque mantiene una lista de espera inferior a las anteriores, 75 días para una consulta, ha aumentado en nada menos que 48 en un solo año. Es decir, para conseguir una consulta con el otorrino se tardan dos meses y medio más para este año.

Poco menos, 74 días se requieren para lograr ver al endocrino (9 días más) y al nefrólogo (también 74 días, aunque aquí la situación ha mejorado, ya que son 15 días menos que hace un año).

Aunque con demoras mucho menores la lista de espera ha empeorado mucho en Pediatría (32 días, el doble que hace un año) y Psiquiatría (34 días, un tercio más). En el resto de especialidades las demoras son ciertamente bajas. Destacan Alergia, con 16 días que ha reducido en más de la mitad la demora, lo mismo que ha sucedido en Cirugía General y Digestiva, con 20 días.

Los datos de Urología son, sin embargo, engañosos, ya que figura una demora de 24 días, que son 69 menos que hace un año, pero a continuación Sanidad añade que hay una bolsa de 1.094 pacientes pendientes de citar.