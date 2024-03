Las facturas de Sodeza por trabajos "que no se llegaron a realizar"

Facturas por diversos servicios jurídicos que suman más de 15.200 euros ha sido la última "sorpresa" que el presidente de la Diputación Provincial, Javier Faúndez, se ha encontrado durante los trámites para conseguir disolver definitivamente la Sociedad para el Desarrollo de Zamora (Sodeza). Tras detallar los costes de cada trabajo encargado a los abogados como, por ejemplo el estudio de documentación de acuerdos sociales o la realización de la contabilidad necesaria para la liquidación, el dirigente mostró su pesar porque ninguno de ellos se llevará a cabo.

"De todos estos trabajos no se hizo ninguno y la factura se paga. Esto no va a pasar siendo yo presidente de la Diputación", declaró Faúndez.

Una reflexión que quiso hacer en el balance final del cierre de cuentas de Sodeza.

"Si hubiésemos encontrado un solo trabajo hecho, no lo plantearía pero pagar por nada... no lo voy a consentir. Es dinero público, es sagrado y la transparencia no solo hay que predicarla hay que cumplirla", pronunció durante la sesión plenaria de este pasado viernes en La Encarnación.

Faúndez se dirigió expresamente al diputado de Zamora Sí, Eloy Tomé, aludiendo a las que las facturas de las que hablaba se habían pagado el 17 de febrero de 2023 cuando Francisco Requejo ejercía como presidente de la institución. "Quien tenga que dar explicaciones, que las dé. Ifeza, Sodeza... no va a volver a pasar", reiteró.

Alusiones a las que Tomé respondió diciendo que debía haberse hablarse de ello en el Consejo de Liquidación de Sodeza. "Sí hay facturas, que se pregunte a las personas que las han emitido por los trabajos que han hecho", comentó.

Una última polémica de una sociedad a la que la institución liderada por Faúndez se comprometió a "dar carpetazo". "Por una serie de circunstancias, se ha producido un retraso de unos tres meses pero Sodeza pasa ya a ser parte del pasado de la Diputación para poder tener un nuevo futuro", manifestó.